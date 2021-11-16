Oxion空氣淨化器 讓你呼吸新鮮空氣 訂報加購僅$109

Oxion Air Purifier

根據CDC（疾病控制和預防中心）的研究，接觸含有感染病毒的呼吸道飛沫，是人們感染病毒的主要途徑。對含有病毒的呼吸道飛沫的接觸，可能透過直接接觸（例如握手）或空氣傳播方式發生。

尤其當前許多人都重回辦公室上班，孩子們重新回到校園，也有很大的可能把病菌帶回家中。要如何讓室內的空氣新鮮健康？擁有一台質量上乘的「空氣淨化器」就很重要。現正於美國 市場暢銷的「Oxion Hepa空氣淨化器」，齊聚六層空氣淨化過濾系統，能讓人們呼吸新鮮空氣。

Oxion公司表示，其中最重要的兩層過濾系統，一層是紫外線消毒功能，能有效殺菌消毒，殺滅空氣中存在的病毒和細菌；另外一層是負離子發生器，後通風口排氣釋放負離子，用以中和空氣中的細菌、異味等其它有害過敏 源，負離子可以排放出新鮮空氣，甚至可以提高睡眠質量。使用者可以選擇開啟或關閉這兩層過濾系統的功能。

另外還有其它四層過濾系統，包括冷觸媒過濾網，移除揮發性有機化合物和化學氣體污染物質；蜂窩活性碳濾網，消除空氣中的異味、煙霧和蒸氣；PP棉濾網，捕獲空氣中較大物質，例如灰塵、寵物皮屑及毛髮；高效微粒空氣濾網，移除99.97%的過敏源、塵蟎、花粉，和小至0.3微米的細菌顆粒污染物。

每年換季時，不少花粉過敏者常會流淚、流鼻涕，嚴重者還會頭痛，此款空氣淨化器通過淨化房間空氣中的過敏源，對改善過敏症狀十分有效。

Oxion公司表示，此空氣淨化器使用高科技與高質量材料，可以隨時提示所在空間當前的空氣質量，共有紅橙綠三檔，紅燈表示空氣質量不佳，機器即將開始過濾浄化空氣，過濾到一定程度，指示燈就會顯示橙色，表示空氣質量已得到改善，顯示綠色時，表明空氣質量已達標。

該空氣淨化器可以覆蓋高達700呎的室內空間，是一款氧化離子空氣淨化器，並可以隨時移動到任何一個房間使用。具有超安靜功能，很多人喜歡睡覺時開著淨化器，如果有噪音的話就會影響睡眠，此款設備即便開到最強檔，也能保持靜音工作模式，是目前市場上最安靜的型號之一。

Oxion Hepa空氣淨化器計時器設置為12小時，低功耗空氣淨化只使用40瓦的電，每天消耗的電費不到0.20美元，非常節能，市場上同類商品的耗電量基本都在其一倍以上。

同時，這還是一款經濟實用的空氣清潔器，並擁有其他品牌所沒有的眾多功能。市場上很多品牌零售價在四五百元左右，也有不少質量差的空氣清潔器充斥市場。

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