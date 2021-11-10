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Kia 2022 Forte GT飆風上市

【洛杉磯訊】
Kia 2022 Forte GT
Kia 2022 Forte GT

Kia America暢銷緊湊型轎車Forte，在2022推出一系列增強功能，包括新的前後設計元素、10.25英寸寬屏導航顯示器、及新升級的Drive Wise ADAS科技：提供6個標配ADAS的15項功能，包括車道跟隨輔助、基於導航的智能巡航控制、公路駕駛輔助3和安全下車警告。

Kia北美和Kia美國總裁Sean Yoon表示，Forte的強勁銷售讓Kia今年第三季度銷售量創史上新高，而更新後的2022車型有望保持這一趨勢。

Forte有FE、LXS、GT-Line和GT四種級別可供選擇，各有獨特技術功能和ADAS系統2組合。2022年EX型停產，添加新的GT-Line Sport Premium。想要跑車版Forte的車主可選GT-Line 提供性能和功能的卓越組合。

Forte仍然提供兩種穩定可靠的發動機，頂端的Forte GT配備帶來真正的性能體驗。其平衡駕駛動態在市場中脫穎而出，有標配7速DCT變速箱，是少見有可選手動變速箱的車型。Forte 將繼續在墨西哥的Monterrey進行製造。

2022 Forte 的外觀採用全新設計，前後造型元素均得到增強。 更新包括更時尚、更具表現力的大燈設計。新行李箱蓋擾流板強調了後部寬度和穩定性。座艙擁有高科技內飾以駕駛員為中心的高科技內部空間。此外，Forte有111.3立方英尺的客貨空間，五座舒適寬敞。

2022 Forte對其駕駛員輔助系統 (ADAS) 套件進行多項改進。其中6個標準的ADAS，總共多達15項功能包括：標準車道跟隨輔助，可跟隨系統檢測到的車道標記，來幫助車輛保持在車道中央。可選的高速路駕駛輔助系統，在特定條件下自動將速度調整到限速範圍內，並幫助與前方檢測到車輛保持距離。可選導航智能巡航控製轉彎功能、及巡航控制，在即將進入彎道之前主動降低車輛速度。選配安全下車警告，提醒駕駛或乘客從後面接近的某些潛在危險。其它標準功能包括駕駛員注意力警告 、前方碰撞警告、車道偏離警告和車道保持輔助。

Kia美國公司總部位爾灣，在質量調查中連續名列前茅，被評為質量最高的大眾市場品牌，被Interbrand評為全球100強品牌之一，同時是NBA的官方汽車合作夥伴，其生產的各種車型在超過750家美國經銷商處銷售，包括在喬治亞州組裝的汽車和SUV。

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