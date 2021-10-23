高山賭場酒店度假村 全新17層酒店 12月開放

內部擴建之貴賓廳

聖曼努埃爾印第安部落（San Manuel Band of Mission Indians）與聖曼努埃爾娛樂局（San Manuel Entertainment Authority，簡稱SMEA）宣佈，更名後的高山賭場酒店度假村（Yaamava'Resort & Casino at San Manuel），將於12月擴建完工啓用。

原名San Manuel Casino的高山賭場，娛樂局將繼續經營其賭場和度假村，並在聖曼努部落的企業領導下為社區服務。他們特於10月份每周四舉辦抽獎，提供高達10萬美元或一輛ALFA ROMEO新車的贏取機會。

高山賭場將集博彩、娛樂和美食 於一身。作為其三階段擴建項目的一部分，今年稍早該賭場增添了額外的老虎機，使總數超過6,500部，還有一個全新高額投注區、三家豪華名店，以及多家新酒吧和餐館。在今年十二月，Yaamava' Resort &Casino 將開放其全新17層高的酒店大樓，共有432間客房，包括127間寬敞套房，以及一個附帶七個私人小屋的泳池，一個全方位服務的水療中心和額外的美食選擇。在明年，一個可容納2,800人的娛樂場將落成啟用。

San Manuel部落主席 Ken Ramirez 表示，開啟的新篇章，標誌著重生和無限潛力， Yaamava'是部落高山語中「春天」的意思。Yaamava' Resort &Casino at San Manuel 的品牌重塑，包括一個新的形象和標誌，其靈感來自高山族人的祖傳土地。

部落並推出全新的網站www.yaamava.com，展示了即將啟用的酒店客房和套房、全天候的娛樂活動，以及為各種類型玩家提供的遊戲獎勵詳情。同時，Yaamava'手機應用程式，也可以從蘋果的App Store和谷歌的Play Store for Android下載。更多訊息歡迎關注即時更新，分別位於 Facebook 、 Twitter 、 Instagram 、 YouTube 和 TikTok 的社交媒體帳戶@Yaamava。

度假村總經理Peter Arceo表示：「這是我們持續向成為一流娛樂渡假勝地邁進的重要里程碑。Yaamava'Resort &Casino將為賓客重新定義何謂刺激體驗，並提供傲視賭場和餐旅業界的卓越服務。」

到2021年年底，該部落將僱用超過6,000名團隊成員，使其成為南加州聖貝納迪諾縣的十大私營僱主之一。高山賭場和部落政府業務部更獲全球工作 場所文化權威認證為「最佳工作場所」。有興趣加入團隊的人士，可到www.sanmanuelcareers.com查看就業機會。

高山賭場地址在777 San Manuel Blvd, Highland, CA 92346，離洛杉磯市中心約60分鐘車程，電話800-359-2464，網址www.yaamava.com。