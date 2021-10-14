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全民保險 10/15聯邦醫療保險線上講座

洛杉磯訊

10月15日聯邦醫療保險（Medicare）正式開跑，HMO、PPO計畫有什麼差別？該如何挑選？退休金不夠用該怎麼辦？年紀大了需要長期護理的照護，聯邦醫療保險會支付嗎？全民保險特邀資深健保專員於10月15日上午10時，舉辦全民講堂免費線上講座，分析今年最新聯邦醫療保險輔助計畫福利，分享如何能有另一份固定收入直到百年，同時還能擁有長期護理福利，安心無憂迎接退休生活。

年滿65歲的美國永久居民或在美國已居住滿5年的合法居民，需在滿65歲生日當月或前後三個月，共計七個月的「首次申請開放期- IEP（Initial Enrollment Period）」加入聯邦醫療保險，俗稱「紅藍卡」。紅藍卡包含兩大部分，分別是Part A的住院福利以及Part B的看診福利。申請人在美國繳納FICA稅並累積超過40個積分可免費享有Part A 的福利；而Part B則會根據申請人的收入來決定每月保費。 2021年Part B保費為$148.50 至$504.90，未在「首次申請開放期」參加註冊Part B，每延遲12個月將會有10%的罰款。Part A的住院福利最多只能支付前60天住院的費用，超過後將需支付大部分的費用。而Part B則只會支付80%的門診護理和服務費用，剩餘的20%仍然需要自行承擔，除此之外，處方藥的費用都不含蓋在聯邦醫療保險福利中，申請人必須額外購買處方藥計畫或紅藍卡輔助計劃（HMO或PPO）來填補缺口。

隨著平均壽命年齡的增加，越來越多人在晚年時需要長期護理的服務。很多人認為聯邦醫療保險會支付長期護理的照護，而事實上，聯邦醫療保險只提供最多100天的短期福利。長期護理的費用一年可能需要3萬到10萬不等。

新冠疫情後，房價高漲、通貨膨脹飆升、利率持續低迷，種種跡象都讓人不免擔心退休金是否準備足夠？未來若只依靠政府的社會福利金根本無法支撐退休後的生活，該如何為自己準備額外的退休金，需要盡早規劃。具有特殊稅務優勢的「年金」產品是作為退休財務規劃的選擇之一。

全民保險以專業精神，打造優質的保險理財規劃。線上報名： https://bit.ly/3Al7L94 ，電話報名：626-873-1618。

聯邦醫療保險 福利 退休金

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