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全美超市顧客接種疫苗比例 H Mart排名第一

【洛杉磯訊】

全美著名的亞洲連鎖超市品牌H Mart，在近期一項市場調查報告中，羅列了美國超市顧客疫苗接種率最高的15家超市，H Mart名列第一，拔得頭籌。

根據道瓊斯/華爾街日報旗下財經新聞網MarketWatch發布的新聞，H Mart 在超市顧客接種率排行榜中，勇奪魁首，超越了包括Trader Joe's及Whole Foods在內的所有大型連鎖超市。

據報導，美國市場研究公司Numerator 最新發布的一項消費者疫苗接種評分報告表明，家庭年收入較高、生活方式更加積極的消費者，更有可能接種疫苗。而接種疫苗的消費者更會偏愛那些關心顧客健康，以及倡導積極生活的超市品牌。

調查發現，在所有美國連鎖品牌超市中，H Mart 的顧客接種比例最高，恰恰符合了H Mart 倡導健康、積極生活的品牌定位，也同時是對 H Mart 優秀防疫措施的證明。報告數據顯示，在超市類排名中，H Mart顧客中63%已接種疫苗，比例排名全美第一，比平均接種比例高出20%，美國超市Wegmans顧客排在第二位，高出平均值18%， 其餘美國超市連鎖品牌也名列該榜單前十五名，後者有第三名Fresh Market，第四名Trader Joe's及第五名Whole Foods。Fresh Market及Trader Joe's高出平均值17%，Whole Foods則高出15%。

H Mart重視顧客、員工和社區的安全與健康，早在2020年 3 月，H Mart 首席執行官及創始人權一淵(Il Yeon Kwon)就曾向顧客和員工致信：H Mar承諾將不遺餘力保障門店的安全衛生，為社區提供充足的生活所需與服務；H Mart承諾對服務與產品的高標準，守護顧客的健康與安全。特殊時期，感謝每位顧客對H Mart超市的支持與配合，H Mart與大家共度疫情難關。

在執行官權一淵致信後，H Mart各門店反應迅速，第一時間實施諸多抗疫措施，並穩定物流確保顧客都能採購到家庭生活所需，同時遵循美國疾病預防控制中心、公共衛生專家及地方政府法律法規的建議，加強了清潔和消毒規程，指派工作人員定時對超市內部設施進行專業消毒，例如購物車把手，門把手和收銀機，全力為顧客及員工提供安全衛生的購物環境，為社區日常生活提供保障。H Mart最大程度地擴大社交距離，加裝防護罩裝置，以保護顧客和員工的安全。

美國 疫苗 Trader Joe's

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