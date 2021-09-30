立功地產學院將開課 免費試聽

經過一年多新冠疫情的影響，加州房地產 市場不斷上漲，儼然是賣家市場。地產經紀袁立功表示，在8月31號完成一幢 West Covina 的精緻二手房，上市價72萬，一個周末共 30 組買家看房，結果以 82 萬賣出。因貸款利率仍處於歷史低點區間，現依然是賣家市場，買家時常需要競價搶購，如何高價賣屋或低價買房是需要豐富經驗與相應策略的。

根據 CAR 加州地產局近期所公佈的八月最新數據，洛杉磯縣平均房價大漲20%，銷售量微幅上漲7%；其他的縣平均價格都以14%-24%上漲，但銷售量以1%-15%下滑。

該如何應對近期多變的房地產市場，美國 立功地產學院之「千萬經紀地產實務班」將於羅蘭岡教室正式開課，該課程培養出許多優質的千萬經紀，由知名千萬地產達人袁立功授課。許多優質用功的學員，考取執照第一年就可達到年收入10萬美元以上；更厲害的學員3-5 年內就開了地產公司當老闆。

「千萬經紀實務班」每期八堂課，學費500元，僅限教室上課，第一堂課可免費試聽，可使用簡訊洽 Jimmy 袁立功訂位 。實務班課程適合近期想賣屋或買房者、新手地產經紀、或對房地產有興趣的投資人，亦特創學費退費優惠計劃。

對房地產有興趣，想從事於房地產行業者亦可報名「地產執照班」每期八堂課，學費350元，包含「地產原理、精心編輯的中英雙語重點教材及 1300 多題的考古題庫」等三本教材。執照班可選擇遠距離網路上課。實務班上課地址17870 Castleton St., #100, City of Industry。

美國立功地產學院執照班/實務班同步招生中，歡迎報名試聽。若正在考慮賣屋或買房，歡迎免費諮詢，袁立功專線626-617-1600。