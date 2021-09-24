第三屆建材裝修大展 提供各種建材交易平台

世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝修大展」現場的訂單及交易金額大。

世界日報 與華人 營建公會攜手，共同舉辦第三屆「建材裝修大展」，提供各種建材製造、代理、經銷的專業平台。

這是洛杉磯地區最具規模的華人建材專業展覽，地點是位於Alhambra市環境優美的Almansor Court會所。活動日期是10月14日星期四和10月15日星期五兩天。之前兩屆舉辨的展會十分成功，衆多的專業買主及屋主們蜂擁而至，現場的訂單及交易金額大，令報名參展的華洋兩界攤商們，不但心滿意足，同時亦結交到許多行業人士！

此次世界日報的合作夥伴CACP華人營建公會（Chinese American Construction Professionals），是擁有39年歷史的專業營建機構，多元化的數百會員不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、公家機關營建單位高管、建商、承包商、包工隊、材料供應商、地產業等相關的建材產業專業人士！營建公會的目標是成為中美建築專業領域的橋樑，為亞洲製造商、出口商及投資者，甚至學術研究，技術服務等機構，連結到美國 本土建築業，相互的學習交流；並有專業人員分享與美國政府公家工程投標資訊。該公會在北加州及賭城亦成立了分會。

2019年建材大展現場。

本屆建材展參展商家，不僅涵蓋了建材裝潢、建材綜合、空間設計裝修、環保綠建材、衛浴橱櫃等多項領域，也將邀請美國主流廠商加盟，為參展廠商與專業買主，創造極好的交流機會，歡迎建材同業共襄盛舉，開創新局，創造長遠商機。

同時，連續兩天的建材裝修大展，將規劃普受專業買主及屋主青睞的多場講座，主講內容廣涉當下熱門話題，如附屬住宅單位增建ADU、SB 9 一户變四單位法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、科技訊息、產業趨勢、土地開發程序、地產金融等。透過這些實用的資訊，間接帶動消費市場需求、拓展建材通路、提高交易產值。

世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝修大展」現場的訂單及交易金額大。

「建材裝修大展」舉辦日期: 2021年10月14日（週四）及10月15日(週五），舉辦地點在:Almansor Court, 700 S. Almansor Street, Alhambra, CA 91801，展會時間: 每日10:00am-6:00pm ，免費入場觀展。

展會場地介紹：「Almansor Court」，位於南阿罕布拉市的高爾夫球場會館，環境優雅宜人，展場備有咖啡及熱茶，同時也開闢洽談專區，提供廠商與買主交流，而且規劃了多場專業講座，商機匯聚效應可期。

建材展攤位目前還有少數餘位，歡迎製造商、進口商、代理商、配件廠商、技術服務等業者報名參展，詳情可以致電咨詢世界日報：323-268-4982 轉 600。