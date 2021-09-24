我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

第三屆建材裝修大展 提供各種建材交易平台

【洛杉磯訊】
世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝修大展」現場的訂單及交易金額大。
世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝修大展」現場的訂單及交易金額大。

世界日報華人營建公會攜手，共同舉辦第三屆「建材裝修大展」，提供各種建材製造、代理、經銷的專業平台。

這是洛杉磯地區最具規模的華人建材專業展覽，地點是位於Alhambra市環境優美的Almansor Court會所。活動日期是10月14日星期四和10月15日星期五兩天。之前兩屆舉辨的展會十分成功，衆多的專業買主及屋主們蜂擁而至，現場的訂單及交易金額大，令報名參展的華洋兩界攤商們，不但心滿意足，同時亦結交到許多行業人士！

此次世界日報的合作夥伴CACP華人營建公會（Chinese American Construction Professionals），是擁有39年歷史的專業營建機構，多元化的數百會員不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、公家機關營建單位高管、建商、承包商、包工隊、材料供應商、地產業等相關的建材產業專業人士！營建公會的目標是成為中美建築專業領域的橋樑，為亞洲製造商、出口商及投資者，甚至學術研究，技術服務等機構，連結到美國本土建築業，相互的學習交流；並有專業人員分享與美國政府公家工程投標資訊。該公會在北加州及賭城亦成立了分會。

2019年建材大展現場。
2019年建材大展現場。

本屆建材展參展商家，不僅涵蓋了建材裝潢、建材綜合、空間設計裝修、環保綠建材、衛浴橱櫃等多項領域，也將邀請美國主流廠商加盟，為參展廠商與專業買主，創造極好的交流機會，歡迎建材同業共襄盛舉，開創新局，創造長遠商機。

同時，連續兩天的建材裝修大展，將規劃普受專業買主及屋主青睞的多場講座，主講內容廣涉當下熱門話題，如附屬住宅單位增建ADU、SB 9 一户變四單位法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、科技訊息、產業趨勢、土地開發程序、地產金融等。透過這些實用的資訊，間接帶動消費市場需求、拓展建材通路、提高交易產值。

世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝修大展」現場的訂單及交易金額大。
世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝修大展」現場的訂單及交易金額大。

「建材裝修大展」舉辦日期: 2021年10月14日（週四）及10月15日(週五），舉辦地點在:Almansor Court, 700 S. Almansor Street, Alhambra, CA 91801，展會時間: 每日10:00am-6:00pm ，免費入場觀展。

展會場地介紹：「Almansor Court」，位於南阿罕布拉市的高爾夫球場會館，環境優雅宜人，展場備有咖啡及熱茶，同時也開闢洽談專區，提供廠商與買主交流，而且規劃了多場專業講座，商機匯聚效應可期。

建材展攤位目前還有少數餘位，歡迎製造商、進口商、代理商、配件廠商、技術服務等業者報名參展，詳情可以致電咨詢世界日報：323-268-4982 轉 600。

2019年建材大展現場。
2019年建材大展現場。

美國 華人 世界日報

上一則

美國最高法院裁決不得延長禁驅令 對加州房東房客的影響

下一則

內陸帝國房客年齡比洛杉磯、橙縣更年輕 全美第7

延伸閱讀

一洲焦點／習近平為何低調承諾減碳？拜登第一任期成敗進入關鍵

一洲焦點／習近平為何低調承諾減碳？拜登第一任期成敗進入關鍵
世界日報主辦 中秋舞月光園遊會 續攤同樂

世界日報主辦 中秋舞月光園遊會 續攤同樂
9/25第二場麥當勞線上教育研討會前哥大招生官指點迷津

9/25第二場麥當勞線上教育研討會前哥大招生官指點迷津
世報中秋園遊會 重現久違歡樂

世報中秋園遊會 重現久違歡樂
世報中秋園遊會民眾四方來 好吃好玩好逛慶佳節

世報中秋園遊會民眾四方來 好吃好玩好逛慶佳節
世界日報攜手麥當勞 辦3場線上教育研討會

世界日報攜手麥當勞 辦3場線上教育研討會

熱門新聞

中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光