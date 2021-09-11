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奇華月餅 精心巧製 款式多樣 在地生產

【洛杉磯訊】
「奇華月餅」全程洛杉磯在地生產，確保新鮮，以質取勝。
「奇華月餅」全程洛杉磯在地生產，確保新鮮，以質取勝。

香港的「奇華餅家」深耕全球80多年，於1985年在洛杉磯自設生產廠房，承襲港式經典風味更加入創新改變。奇華餅家表示，時代在變，他們不變的是秉持創辦人的經營宗旨，以質取勝。

「奇華月餅」全程洛杉磯在地生產，確保新鮮，以不變的堅持，嚴選食材、減糖減油精心巧製，品嚐一種回憶與文化傳承。

奇華廣式月餅的蓮子蓉清香，棗泥酸甜，雙蛋黃口感不甜膩；伍仁金腿香味四溢，纖維質果仁增添口感；蛋黃豆沙口感綿密細緻；鎮店招牌具氣派的經典「至尊系列」，皇帝鐵盒和金頂鐵罐包裝，是顯非凡富貴的中秋禮盒，送禮大方。

奇華餅家的月餅款式及餡料多樣，包括蓮蓉、奶皇、五仁。推崇健康的顧客亦可選擇由麥芽糖醇製造的「低糖高纖系列」，月餅美味輕盈，禮盒設計恬靜柔和。部份特色月餅更由香港製造直送洛杉磯銷售，如松子棗蓉月餅、陳皮豆沙月餅、雙黃豆蓉月餅、果味乳酪奶皇月餅禮盒等。「奇華月餅」有至尊系列、皇家系列、迷你至尊系列、棗蓉、金黃蓮蓉、白蓮蓉系列、紅豆沙系列、奶皇系列、低糖系列、五仁(火腿)系列、香港製造月餅系列、限量版月餅系列等，有多款選擇，也可到門店自由配搭。

奇華餅家蒙特利公園市總店電話626-281-2680，地址在729 W. Garvey Ave.,(Atlantic Blvd.,交界)；亞凱迪亞分店電話626-574-1103，地址在1010 S. Baldwin Ave.,(保齡球場旁)；聖蓋博市分店電話626-280-2515，地址在150 W. Valley Blvd.,(希爾頓酒店對面)；羅蘭岡分店電話626-913-1881，地址在18912B E. Gale Ave., (Nogales Street交界) ，或到各大華人超市購買，或至網址www.keewah.us 或www.keewahla.com訂購。

洛杉磯 香港 華人超市

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