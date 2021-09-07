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沃爾瑪因應未來假日計劃招聘2萬名員工

李鋭

【洛杉磯訊】沃爾瑪表示，計劃僱傭2萬名員工，以幫助商品在假日購物高峰前銷售。沃爾瑪已經是美國最大的私營僱主，該大型零售商表示，這些工作將是全職和兼職的混合，但將是永久性的職位。他們將在該公司250多個配送中心、履行中心、和運輸辦公室，從事從訂單填充到貨運處理的工作。

沃爾瑪稱，供應鏈助理的平均工資為每小時20.37美元。該公司表示，隨着企業應對激烈的工人競爭和新冠肺炎疫情，沃爾瑪正在增加人手。新冠肺炎疫情已導致全球製造業停產、航運放緩，並導致港口擁堵。這些挑戰導致了整個行業的延誤、缺貨和價格上漲。他們還提出了一個問題，即是否會為送禮的旺季做好準備--尤其是在網上購物越來越多的情況下。

沃爾瑪目前還沒有宣布假日招聘計劃，但這是五年來該公司首次宣布大規模的假日招聘。該公司還加大了對供應鏈的投資，比如增加了高科技的自動化系統來挑選商店，幫助挑選和包裝在線雜貨訂單。

其他零售商也宣布了類似的福利和政策變化。CVS Health和Walgreens Boots Alliance表示，他們將把起薪提高到每小時15美元，CVS還表示將降低對入門級工作的學歷要求。（李梓瑞譯）

沃爾瑪 工作 疫情

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