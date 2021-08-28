大莊家賭場度假村 推介4特色美饌食府

大莊家賭場度假村中，有多間星級餐飲食府供應多元料理。

吃，在「大莊家賭場度假村」也是一種享受，「大莊家」多間星級餐飲食府供應多元料理，從世界頂級名廚掌勺的至尊雅宴；到專為忙碌食客準備的風味簡餐，總能滿足來自各地到此一遊的賓客。

大莊家的牛排屋「Great Oak Steakhouse」獲AAA評為四鑽級且榮膺葡萄酒觀察家雜誌頒發的「Award of Excellence」。充滿南部風情的牛排屋，招牌菜BBQ燒烤大蝦及雙人份的Porterhouse頂級牛排套餐。燒烤大蝦搭配「克里奧爾」鮮奶油醬，佐以秘製卡津粉調味，甘甜鮮美，南方風味十足。40盎司、恰好熟度的上等牛排，佐以清炒鮮蘑、時鮮蒸蘆筍配青蔥牛油及油封土豆條。牛排屋每天下午5時起營業。

走進「Umi 壽司 & 蠔吧」，將看到海洋主題設計佈滿餐廳的每個角落。日文Umi是「海」的意思，該餐廳供應的海鮮料理，採全程精確低溫冷控技術，食材新鮮衛生。招牌菜有精選新鮮魚刺身拼盤、及味噌智利海鱸魚。刺身拼盤選擇多，包括金槍魚、黃尾魚、鮭魚、幼黃尾魚、長鰭金槍魚、扇貝、八爪魚及鮮蝦刺身。味噌智利海鱸魚則融合了智利及日本頂級風味，大廚將魚排佐以味噌醃醬、墨西哥 胡椒、小胡蘿蔔等，再配上油拌西蘭花，美味有新意。Umi 週三至日下午5時起營業。

走進「Blazing Noodles」餐廳，彷如置身於亞洲當地富特色的美食 街。招牌菜有御膳北京 烤鴨及宮保雞丁。北京烤鴨以傳統古法烤製，夾片入小蒸包，搭配蔥花、青瓜及海鮮醬調味。宮保雞丁一向是傳統烹飪大師一顯身手的不二選擇。大莊家名廚遵循古法，快炒雞丁後，加入青椒、蔥花及酥脆花生，再配以特色乾辣椒香爆而成。它每週七天提供午晚餐。

「Bamboo」餐廳匯集了越、韓、中、泰、菲等亞洲各地風味的美食，人氣菜式有蔥爆生猛大龍蝦、韓式紅燒牛小排。大廚精選兩磅半重的生猛波士頓龍蝦，以蔥姜醬爆炒至香氣四溢；韓式紅燒牛小排，配上香辣泡菜，又是一道韓風魅力。餐廳每周七天上午11時起營業。

各大美食餐廳詳情可登錄Pechanga.com/dining，服務專線(877) 711-2946，地址45000 Pechanga Parkway, Temecula。