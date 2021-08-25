琉璃工房 經典神獸及新作品展覽

琉璃工房經典神獸及新作品展覽

琉璃工房即日起至30日，於南加州 南海岸廣場（South Coast Plaza)旋轉木馬廳二樓，舉辦「五行五相---和諧美好的祝福」 經典神獸主題展覽，共展出15件經典與全新作品「心之所向 明日所在」，及琉璃脫蠟鑄造技法製作過程。

展覽運用太極圖像與生生不息的和諧生命力為設計主軸，運用五行、五方、五神獸藝術創作，用現代語言，詮釋經典意象，傳達內心若有堅定意念，世界萬物在五種元素中相互關聯運轉，彼此和諧，成為五行的相生相衍，一路向前。

琉璃工房表示，五行，金、木、水、火、土是萬物生成根本，相生相衍，相輔相成。五方，東、南、西、北、中，空間與時間的結合，順應天地四時的循環往復。五相，東青龍、西白虎、南朱雀、北玄武、中麒麟，安定人心，信心的鎮守與護佑。古老的東方智慧，生生不息，指引人們前往美好和諧的未來。

「琉璃脫蠟鑄造法」是琉璃藝術的製作技法之一，工序複雜，過程所需的耐火石膏模是經蠟膜加熱後脫除取得，再經由琉璃原料鑄造而成，故名「脫蠟鑄造」。經過12道工序方能完成一件作品，每道工序都不能有任何失誤，否則易使作品碎裂、或產生不規則氣泡或雜質，就前功盡棄全部重新來過。琉璃工房在楊惠姍與張毅 的領導之下，重新詮釋琉璃脫蠟鑄造法，將繁複而精確的細節及琉璃的透明度、琉紋、氣泡等特質的運用，讓中國文化之美在現代琉璃世界舞台上有了一個新的旗幟。

另外，8月28日(周六)下午2時30分有公開免費的導覽與抽獎活動。新作品「心之所向 明日所在」套裝五件組原價3470元，展覽期間典藏價3088元 ，藝術家六駿馬「騰舞天地共昂揚」最新創作原價1萬7800元，典藏價1萬4800元。活動期間，另可享滿額贈禮。凡購物滿680元，即可獲得一件貔貅琉璃球罐一件，單筆消費上限三件，送完為止。實體藝廊與網路同步，活動辦法參閱琉璃工房(美國 )網站 www.liuliusa.com。