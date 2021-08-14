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如何從大學申請課程中脫穎而出豪杰訓練中心周主任主講

第六場
豪傑訓練中心創辦人周主任
豪傑訓練中心創辦人周主任

3:30pm-4:00pm

豪杰訓練中心創辦人周主任將主講：學生如何從豪杰的「大學申請訓練課程」中脫穎而出，成為申請藤校或頂尖私立大學的嬴家。

周主任是來自台灣第一代移民，在美國主流高層工作達25年，是成功的職業女性。周主任親身培養二個孩子，跳脫華裔傳統的教育模式，幫助他們擁有強大的二個項目：1. 核心價值Core Value，強大的寫作、溝通，領導才能。2. 強大的人文素養，純淨的心靈，慈悲的胸懷，無私的概念。

她從這些豐富的歷練，瞭解美國華裔ABC 孩子，大學畢業後，想跳脫亞裔的天花板，走進真正的美國社會就業發展，光憑一紙大學畢業証書是不夠的。因此，她創立豪傑訓練中心，帶領教練群組，設計出震撼的學習課程，引導學生，獨立作業，走過大學申請， 専攻藤校或頂尖私立大學，為自己爭取錄取通知書和高額獎學金 By Merit Basis，成為大學申請真正的嬴家。

她在華裔社區大聲疾呼，孩子申請大學，百分百憑藉自己的能力、智慧、深度，絕對不能包裝、做假、走捷徑，「孩子不能輸在起跑點」是謊言，終點要嬴，才是王道。

豪杰的教育理念和目標，是培養孩子進入頂尖私立大學，為自己爭取高額獎學金，大學畢業以後職場生涯成功，是做領導的團隊精英。

美國 華裔 教育

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