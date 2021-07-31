12歲以上學生 安全返校意味著接種疫苗

這個夏天，新學年伊始，加州 的學校正在準備安全的恢復面對面教學。對滿12歲的青少年來說，安全返校意味著去接種疫苗 。

由於疫情尚未結束。加州奧克蘭亞健社（Asian Health Services）的醫生Kimberly S.G. Chang醫學博士表示，我們都需要繼續盡一己之力來減緩病毒傳播，並且保證我們的孩子及當地社區，包括學校的安全、健康。

父母、祖父母及監護人可以做些什麼來幫助孩子們安全返校呢？Dr.Chang表示，很簡單，我們都必須盡自己的一份力去接種疫苗，並且幫助那些滿12歲的人也去接種。

在滿12歲的青少年們返回課堂之前，現為了達到全面防護，學生們需要接種兩劑輝瑞疫苗。這兩劑需要間隔大概三周接種，並且在第二劑接種完後還要有大概兩周時間，身體才能對病毒產生免疫力。所以，把第一劑的預約列在返校清單之首。

家庭醫生和兒科醫生建議年輕人一旦符合條件就儘快去接種疫苗。美國兒科醫生協會追蹤兒童的COVID-19病例，並於今年七月中旬報告：在每週新增COVID-19病例中，兒童所占比例已從去年5月的僅大概3%上升至近16%。

隨著高度傳染性的Delta變種株在全州及全國蔓延，疫苗對我們的家庭尤為重要。科學與數據都清楚地表明：疫苗可以高效的預防因COVID-19導致的嚴重疾病、住院以及死亡。近乎所有COVID-19有關的住院和死亡，都發生在未接種人群之中。

家長和監護人們可能對疫苗還有疑問，但事實與數據是令人放心的。疫苗已經廣泛的臨床試驗及徹底檢測，並被證明對12歲及以上的青少年安全、有效。用於生產COVID-19信使RNA疫苗的技術已經被研發了20年。它不是新技術。它不會改變DNA，不攜帶COVID-19病毒，並且不會影響青少年的發育或生殖能力。

Dr.Chang說「作為家庭醫生與青少年，我們都接種了疫苗」。你可以告訴孩子，打這個針幾乎不痛，但是他們可能感到一些輕微的副作用，比如疲勞、手臂酸痛或發燒。這些都是完全正常的，並說明他們的身體正在對病毒生成免疫力。

說到保護，記得幫助孩子們在書包裡帶一片口罩 。加州會繼續要求在學校的室內佩戴口罩，從而確保所有的孩子都受到保護且被平等對待。

如果你尚未接種疫苗，請和你的孩子一起來預約接種。保護自己和你的親人，並通過接種疫苗來讓我們的社區向免疫更邁進一步。

疫苗是向所有人免費提供的，與保險及移民身份都無關。為孩子查詢預約或查找免預約診所，可與你的家庭醫生或當地藥房聯繫、可訪問MyTurn.ca.gov或電833-422-4255。瞭解更多有關疫苗的訊息，訪問VaccinateALL58.com。也可通過訪問https://schools.covid19.ca.gov/獲取有關學校如何計畫安全重返課堂學習的訊息。