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購買安博電視盒 觀看東京奧運會

劉柏江
安博電視盒
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UBOX8已提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi2.4+5G，直播頻道一秒鐘完美轉台，無卡頓。最新安卓10.0系統，打造8代獨享全新界面；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，輕鬆上手。外加全球多個CDN無限加速，鏈接網絡，立享觀影。

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