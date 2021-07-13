購買安博電視盒 觀看東京奧運會

安博電視盒

【洛杉磯訊】安博電視盒第八代UBOX8，連接網絡便可收看直播頻道，高清影視，無地域時空限制。為讓海外華人觀看直播東京奧運 會，原價218元，現以優惠價供應，另包郵包稅，一到三個工作天送達。

新一代的盒子通過網路連接，收看1000多個來自中國大陸、台灣 、香港、日韓，北美及全球主流直播頻道，24小時實時不間斷同步播放，多個頻道還可以7天回放；同步新聞台、體育頻道、綜藝節目、卡通動漫頻道、成人私密影視，海量高清電影、連續劇。不帶任何廣告。

UBOX8已提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi2.4+5G，直播頻道一秒鐘完美轉台，無卡頓。最新安卓10.0系統，打造8代獨享全新界面；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，輕鬆上手。外加全球多個CDN無限加速，鏈接網絡，立享觀影。

一次購機無月費及任何額外費用。安博科技更為盒子提供一年硬件保固，免費更換；有經驗豐富的團隊提供售後服務。

詳情瀏覽網站www.unblocktechusa.com。網站活動折扣劵：OLYMPICS，電話626-392-9060，微信 M2-STAR (微信下單更享額外折扣)。