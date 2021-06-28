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胡雅棠律師 辦理各類移民及刑事案件

【洛杉磯訊】

疫情期間要如何調整移民身份，胡雅棠事務所（Law Office of Hector Hu）由資深律師胡雅棠親自辦案，20多年來經歷諸多時期的美國法律和移民的變化，協助客戶處理各種複雜困難的案件，專精各類移民案件，法庭、保釋、庇護、綠卡申請等，刑事案件包含未成年刑事犯罪，家暴、偷竊盜用、清洗記錄、移民相關事項的業務。

美國移民局對結婚綠卡及有犯罪記錄的綠卡或公民入籍申請，審核極為嚴格。胡律師全方位協助客戶提供移民局所需完整證明材料，幫助過眾多夫妻及家屬成功完成綠卡申請。除此之外，胡律師利用自己對於辦理刑事案件的累積經驗，配合他專業的移民法知識及對美國社會的文化理解，已經成功協助衆多客戶取得了移民局的豁免，成功達到他們申辦綠卡及公民入籍目的。

美國移民法提供給進入美國後的外國人在美國境內庇護申請權利，但是庇護案件申請的成功除了需要申請人對過去的經歷陳述之外，還必須符合法院過去的案例判決、及美國政府的國情報告內容。

胡律師表示，有經驗、且負責任的律師非常重要。庇護申請成功的關鍵在於客戶對自己過去經歷的陳述表達，和有無檔案的證明，及能否成功把自己與其他移民官眼中千篇一律的樣板申請區分出來。

刑事案件在美國不論是否有錯，如遭警察詢問、調查或逮捕，都應儘量避免直接與員警交涉，保護自己的權益。除了避免被無辜定罪之外，任何刑事犯罪都會對自己的移民身份有直接影響。胡雅棠律師可協助客戶獲取理想的辦案結果，還可協助客戶與檢察官取得共識，避免影響客戶未來移民的問題。

胡雅棠律師畢業於加州洛杉磯大學（UCLA）經濟學學士，南加州法學院（California Southern Law School）法學博士，是加州最高法院，美國聯邦法院，美國聯邦第九巡迴上訴法院等法院的出庭律師。

胡雅棠律師從2004年加入美國最大的移民律師協會（AILA），至今已有超過16年。胡律師初中移民美國，不但對美國的生活及文化有深刻的認識，對中國的文化習俗也相當熟悉。胡律師中文流利，不需翻譯代勞，讓客戶更直接地獲得資訊和答案。要讓客戶在無文化差異和法律空白障礙情況下，取得高品質的專業法律服務。

中文專線電話626-872-2208，電子郵件 [email protected]，地址1721 Garvey Ave. Suite E. Alhambra, CA，網址www.huyatanglvshi.com。

移民局 美國 綠卡

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