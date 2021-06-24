飛常公司主推SPC地板 易裝工和保養

室內裝潢中，地板裝修是相當重要的部分。由於其覆蓋面積廣，裝修效果強，對於室內整體風格起關鍵性作用。

位於洛杉磯 工業市的飛常地板公司，專業零售安裝，有執照和保險 。該公司表示，很多家庭在裝修時會面臨地板品類的選擇，而Vinyl地板的技術和材料也在持續變化和演進。前幾年較為流行的WPC木塑地板由於其裝工後接縫位置容易老化錯開，表面耐磨度差，正逐漸被淘汰。相比之下，SPC石塑地板是不使用膠水的產品，不含甲醛和苯等有害物質，由天然材料高溫 熱壓而成，屬於不會對人體造成傷害的綠色環保地板。

飛常公司主推的8mm SPC地板，容易裝工和保養。具防水、防火、不變形、不起泡、不發霉的特性，即使地震後也不錯位。除了臥室、客廳，還可在衛生間、廚房及陽台使用。整個房間不會有地板與地磚之間的割裂感，增強房子的一體化並增大視覺空間感。

該公司還表示，SPC地板表面經過特殊工藝處理，防滑、柔韌、腳感好。其表面的納米纖維材料在沾水之後，摩擦力不降反升，具有很好的防滑效果，很適合有老人或小孩的家庭。不僅如此，SPC地板具有防磨耐刮的特點。其石塑複合材料硬度高，雖板子厚度較薄，但並不影響到其耐用性。飛常公司擁有12年專業豐富經驗，產品種類多，裝工質量好，品質有保證，服務一流。詳情可去電909-332-5888，地址19285 E Walnut Dr N, City of Industry, CA。