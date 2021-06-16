你想申請醫療白卡嗎？華埠服務中心提供協助

醫療白卡 （Medi-cal）是加州的醫療補助計劃，由州政府和聯邦政府平等資助，旨在為低收入 個入或家庭提供所需的醫療服務，包括有孩子的家庭，老年人，殘疾人，接受寄養服務人士，孕婦以及患有特定疾病的人（例如結核病，乳腺癌或 HIV愛滋病）。限於語言障礙，不少華人 不懂如何申請政府的醫療福利 ，華埠 服務中心提供協助。

Medi-cal目前提供一系列核心健康福利，包括看病、住院護理、免疫接種、與懷孕相關的服務和療養院護理。 《平價醫療法案》確保所有Medi-cal健康計劃都提供所謂的基本健康福利 (EHB)，包括: 門診（門診）服務、緊急服務、住院、產婦和新生兒護理、心理健康和物質使用障礙服務、處方藥、物理和職業治療（稱為康復和康復服務）和設備等項目、實驗室服務、預防和健康服務以及慢性病管理和兒童（兒科）服務，包括口腔和視力保健。

不少華人限於語言障礙不懂如何申請，求助無門；也有部份白卡持有人收到公共社會福利局寄來的信感到束手無策，錯過回覆期限，因而失去Medi-cal醫療福利資格。華埠服務中心擁有雙語工作人員，為市民申請Medi-cal，並提供相關的跟進服務，包括年審續期、提交補充文件及處理特殊個案。也會為人們提供意見，指引他們如何使用電話及網上帳號處理簡單情況，助人自助。了解更多關於申請Medi-cal的詳情及預約申請，可電華埠服務中心213-808-1700查詢。

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