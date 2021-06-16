貸款、學費、醫療費全理賠 竟有這樣的人壽險？

定期人壽保險

投保人只需每月支付若干的保費 ，定期人壽保險便可以在特定的時段為投保人提供保障。定期人壽保險更可以在特定的時間段內轉換成終身人壽保險。

這筆理賠金可以讓你：

支付醫療費用

支付子女學費

支付汽車及房屋貸款

維持家庭日常生活開支

確保你及你家人不需要變賣任何財產來支付額外的開銷和稅款。

下面是最受歡迎的定期人壽保險：

活著就用得到的人壽保險(生活保障金計劃)

傳統的人壽保險只會在你不幸身故後，才會為你所愛的人提供保障。但萬一你有嚴重的心臟病發作，擴散性癌症或者中風 但你卻還未身故呢？在你罹患嚴重或長期慢性病的期間，你和你家人的經濟來源問題該如何解決呢？這個定期人壽計劃可以在你被診斷出重大或慢性疾病，甚至是絕症時， 讓你提前理賠主要壽險 金的部分甚至全部。

例子（活著就用得到的人壽保險）

定期10 年

保額：$100,000 & $250, 000

健康状况: 最优 (不吸烟)

價格表是以健康狀況最優及不吸煙的男/女每月所繳交的保險費為根據。如需其他保費詳情，歡迎洽詢。定期壽險的實際保費金額，將依個別受保人的情況而異。

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