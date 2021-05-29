現代汽車2021 Santa Fe與Elantra獲安全首選獎

（圖：北美現代汽車提供）

配備特定大燈的現代汽車 2021 Santa Fe與Elantra（見圖），榮獲公路安全保險協會(IIHS)頒發2021年最佳安全首選大獎(TSP)，成為現代汽車獲得2021年最佳安全首選的第8和第9款車型。

其中7款獲得TSP的車型，兩款獲得TSP+。而且所有休旅 車款皆有TSP或TSP+的榮譽。在配備可選的前方預防碰撞系統、以及LED大燈的情況下，現代汽車在現今業界中獲得的TSP與TSP+的車型數量，與其他品牌並列第三名。

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示，這些最高評比證明現代汽車的安全性。我們會持續努力為客戶提供出色的行車安全。

要獲得TSP，車輛必須在IIHS的六項防撞性評估測試中獲得良好的評分，其中包含駕駛人與乘客的側邊小型重疊前方、中度重疊前方與側面、車頂強度，以及頭枕的測試。車輛還必須配備在車輛對車輛、以及車輛對行人的碰撞測試中獲得高級、或是頂級評分的前方預防碰撞系統，及獲得良好或可接受評分的大燈。要獲得最高級的TSP+評級，獲得良好或是可接受評分的大燈，必須是所有車型的標準配備。

現代汽車也提示請切記行車時必須隨時繫好安全帶，並為所有兒童乘客採用適當的約束裝置。

北美現代汽車表示，從設計和製造汽車的方式到對待顧客的方式，讓事情變得更好是所做一切的核心。現代富有尖端科技的SUV、房車、休旅車，以及替代能源車款，皆有現代保固計畫的背書，這是讓顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過820家經銷商銷售，並且將近一半的車輛，是在位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為南韓現代汽車集團的分公司。