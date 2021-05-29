我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增320本土、166校正 總計486確診 21死新高

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

現代汽車2021 Santa Fe與Elantra獲安全首選獎

洛杉磯
（圖：北美現代汽車提供）
（圖：北美現代汽車提供）

配備特定大燈的現代汽車2021 Santa Fe與Elantra（見圖），榮獲公路安全保險協會(IIHS)頒發2021年最佳安全首選大獎(TSP)，成為現代汽車獲得2021年最佳安全首選的第8和第9款車型。

其中7款獲得TSP的車型，兩款獲得TSP+。而且所有休旅車款皆有TSP或TSP+的榮譽。在配備可選的前方預防碰撞系統、以及LED大燈的情況下，現代汽車在現今業界中獲得的TSP與TSP+的車型數量，與其他品牌並列第三名。

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示，這些最高評比證明現代汽車的安全性。我們會持續努力為客戶提供出色的行車安全。

要獲得TSP，車輛必須在IIHS的六項防撞性評估測試中獲得良好的評分，其中包含駕駛人與乘客的側邊小型重疊前方、中度重疊前方與側面、車頂強度，以及頭枕的測試。車輛還必須配備在車輛對車輛、以及車輛對行人的碰撞測試中獲得高級、或是頂級評分的前方預防碰撞系統，及獲得良好或可接受評分的大燈。要獲得最高級的TSP+評級，獲得良好或是可接受評分的大燈，必須是所有車型的標準配備。

現代汽車也提示請切記行車時必須隨時繫好安全帶，並為所有兒童乘客採用適當的約束裝置。     

北美現代汽車表示，從設計和製造汽車的方式到對待顧客的方式，讓事情變得更好是所做一切的核心。現代富有尖端科技的SUV、房車、休旅車，以及替代能源車款，皆有現代保固計畫的背書，這是讓顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過820家經銷商銷售，並且將近一半的車輛，是在位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為南韓現代汽車集團的分公司。

汽車 休旅 阿拉巴馬州

上一則

洛縣周末前千名打疫苗 送75元禮卡

下一則

黃奕新律師 專精刑事及移民案件

延伸閱讀

蔚藍海岸展風情 Nissan Ariya純電休旅街頭首度亮相

蔚藍海岸展風情 Nissan Ariya純電休旅街頭首度亮相
賓士C-Class車系「美規C300」蓄勢待發

賓士C-Class車系「美規C300」蓄勢待發
現代2021 Elantra與Santa Fe榮獲IIHS安全獎

現代2021 Elantra與Santa Fe榮獲IIHS安全獎

現代、起亞部分產線停工兩天 因車用晶片繼續短缺

現代、起亞部分產線停工兩天 因車用晶片繼續短缺
現代2021 Elantra與Santa Fe獲安全首選獎

現代2021 Elantra與Santa Fe獲安全首選獎
現代汽車 2022 Tucson休旅車上市

現代汽車 2022 Tucson休旅車上市

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」