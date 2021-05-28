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稅負加重 新稅法規畫線上講座

洛杉磯訊

國會預算辦公室公布的資料顯示，美國巨額預算赤字持續至少以每年4%的速度上升。國家的政策都需要有稅收的支援，由此可見，從現在開始，稅負將會愈來愈重。

不管你現今的關注重點在家族傳承，或者是退休規畫，選對策略並執行才可助你夢想成真，尤其在現今稅法隨時有變化，原本沒有遺產稅的家庭或企業，新法若生效，有可能變成有遺產稅的潛在壓力。2021年是一個重要的十字路口。若稅法變動，會有許多規畫窗口將被關掉。尤其要做轉産，需要做信託託管時，信託規畫更需要在新法生效之前提早安排好。

所以千萬不要錯，有逾30年服務第一代成功華裔人士的宏富理財，針對拜登總統提出稅改若通過所面臨的挑戰，將舉辦兩場線上WebEx講座，時間為6月2日(周三) 下午4點至5點45分，以及6月3日(周四)下午4點至5點45分。

內容包括：1.考慮利用中小企業合格退休帳戶規畫，以迎戰當前重稅的環境。2. 當下急起策畫未來，家庭傳承規畫可以是在您的掌握之中。分析如何透過不同信託，可以身後將一生辛苦耕耘的畢生財富傳承給你的子孫，慈善事業世代相傳雙贏局面，同時管理並減輕未來的稅賦。3. 解析2021整體經濟環境和政策可能急劇變化的考量，在全盤規畫和投資上，如何取得先機，再創佳績。

兩場講座訂位聯系Maggie 626-233-0956 或發送電郵[email protected]。6月1日(周二)中午12時截止報名。請提早報名以便測試，確保成功上線。講座將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該講座無需付費；但不招待投資金融保險專業人員。

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