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天普市新福方園 重新開業只外賣

洛杉磯訊
新福方園的精緻麵點
新福方園的精緻麵點

羅蘭岡福方園重現洛杉磯，改名為「新福方園」，在天普市Lower Azusa和El Monte Ave 交口，各式包子、蝦仁兒燒賣、水餃、蔥油餅等，全手功，只外賣。仍由華姐親自主廚。

多年以前，福方園餐廳雖然開在東區羅蘭岡，但是好萊塢、爾灣，甚至拉斯維加斯的客人也會遠道而來，就為了這家餐廳熱騰騰的包子及餃子。

在生意遇到瓶頸時，虔誠基督徒的華姐帶著一身獨門絕活兒，飄然離開。現她又回到洛杉磯，為顧客也為興趣重新開店，雖然裡裡外外一個人張羅，但是絡繹不絕的客人，讓她忙得不亦樂乎。

就算再忙，華姐對於包子，餃子要求永遠一致：不走形，不掉底，不漏油，個個褶花匀稱，而且所有食物不含味精。無論是大隻蝦肉與海參等食材的三鮮餡料，還是包括豆乾、粉絲等豐富食材的花素餡料，皮薄餡兒大，豐滿的肉汁，輕輕的咬上一口湯汁就流出，讓人印象深刻。

新福方園包子水餃專賣店電話626-416-5343，地址10689 Lower Azusa Road （和El Monte Ave 交口） Temple City，營業時間為周一至周六早上10點至晚上6點半，周日休息。

洛杉磯 羅蘭岡 天普

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