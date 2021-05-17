蓮花清瘟靈 改良一號方 有助預防疫情

太子金牌蓮花清瘟靈

隨著近期新冠感染人數下降與狀況趨緩，獲得美國 批准的疫苗增加，在無盡的疫情 當中讓大家看到了曙光，民眾開始增加外出次數，出外用餐人數也相應增多，當人與人接觸愈多，強力的預防方針亦更顯重要。

「蓮花清瘟」是早在2003年SARS期間就開始發展的中草藥配方，此方由連翹、金銀花、石膏、香薷等方子組成，其中連翹、石膏有清瀉肺熱、除煩止渴效果；金銀花有疏熱散邪、宣散清毒作用；而杏仁用於止咳平喘、肺部恢復與宣肅功能；此方經歷將近十年中藥醫學的改良與發展，成為現今中國國務院特別認可「三藥三方」的一號方，用以對付病毒的輕型、及普通狀況引起的發熱、輕咳、全身乏力、疲倦等症狀；「蓮花清瘟」的效果在此次疫情期間，讓世界各地的華人對此方有更進一步的了解與認知。

蓮花清瘟靈能清瘟解毒、宣肺泄熱，主要用於疫情的「內在預防」，太子金牌蓮花清瘟靈，將三藥三方一號方中的珍貴中藥方子，以現代科技方式萃取出有效活性成分，並進一步提煉為高品質顆粒狀，保留純天然草本效用；最大程度呈現了藥方的效果，且人體更好吸收。有助於內在預防，針對輕微狀態也相當有效。

「太子金牌蓮花清瘟靈」為小包獨立包裝，方便沖服與隨身攜帶，無西藥副作用，安全有效，且價錢合理，其使用的配方符合FDA標準，太子金牌表示，消費者可以安心服用。

隨著各區開放，疫苗逐漸普及好轉的情況下，太子金牌提醒大家除了個人衛生與外在防護措施外，從內在預防、個人衛生、和生活習慣三方面兼顧，保持身體健康，是更快脫離疫情的陰霾的不二法門。

太子金牌蓮花清瘟靈高濃縮沖劑，於各大華人超市 及零售點均有發售，更進一步訊息可去電美國太子行1-800-732-2328，或瀏覽網址popus.com。