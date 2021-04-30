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如何幫你公司賺錢 早上10時線上講座

【洛杉磯訊】
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一項「如何幫你公司賺錢」線上講座，訂本周六 (5月1日) 上午10時舉辦，今天是最後一天註冊，歡迎公司或企業主老闆及高管參加。

這是世界日報舉辦的「牛年理財系列」線上講座第三場，講題是「企業規劃- 如何幫你公司賺錢 」。

很多人想開公司 ， 想當老板，但失敗的人太多了。在美國中小企業（500各員工以下）開業一年就破產的佔20%，5年失敗的佔50%，而10年的存活率更不到1/3。想要有成功事業就要讓公司賺錢！那麼如何才能讓公司賺錢，就是舉辦本次講座的目的。

講座中將由對「企業規劃」很有研究的王欣博士 (Xin,Wang) 主講，他原是心臟外科醫生，現是紐約人壽在休斯頓的資深財富管理專家，擁有註冊財務規劃師資質證書，他曾為加州及全美30多州的華人社區提供優異的服務。

根據統計，小型企業將近有3千一百萬家， 佔了美國所有企業大約90% 以上；而且美國勞工市場將近50% 的 就業是小型企業帶來的。这些数字很漂亮，但是失敗者眾，使得現實變得殘酷。 所以大家就要問，這些失敗原因都是什麼。

有資料顯示， 小型企業失敗主要有4個原因， 其中最主要的原因就是沒有計劃或者是計劃不周。英語有個成語： Nobody plans to fail, they just fail to plan。也就是說， 沒人會去計劃失敗，他們之所以失敗，主要就是因為沒有計劃。

那麼還有哪些是企業失敗的原因？哪些企業必須要做企業規劃？公司的產品、技術、服務要符合市場需求；懂得保留人才；及做好公司傳承。這些都是讓企業永續經營的要項。做生意、開公司就是要賺錢，那如何合情、合理、合法的把賺到的錢, 放入口袋？這些問題都將在「企業規劃」線上講座中一併說明。講座免費參加，現場免費諮詢。

另，凡註冊參加講座，即抽 25元Amazon禮卡共10名 ，註冊網址：http://bit.ly/3a9HGPY，或掃描QR code （見圖）進行註冊。凡註冊及聽講者，還會自動加入年底大抽獎，每人100元，共12名。

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