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碧貴絲免費贈送 磁力遠紅外線耳塞片

【洛杉磯訊】

碧貴絲（Green Grace USA）推出一項公益活動，免費贈送「磁力遠紅外線耳塞片」，可以有效幫助消除耳鳴和中、內耳失衡暈眩的問題，只要寄回郵信封即可獲得免費的碧貴絲磁力耳塞片。

碧貴絲公司負責人表示，美國有超過20%的中，老年人都會有耳嗚和中，內耳失衡的暈眩的問題，至今沒有真正有效的治療方法，耳鳴令人心煩，不得安寧，中，內耳失衡現象發生時，天地暈眩反轉，十分痛苦。碧貴絲磁力遠紅外線耳塞片能有效的改善這兩種症狀。

該公司表示，碧貴絲擁有自己的生物陶瓷遠紅外技術以及製造技術的公司。遠紅外線可以促進血液循環，新陳代謝和排毒，這已是人類健康的必需品。該公司的產品以最高標準製造，他們的技術知道如何準確地將遠紅外線傳遞到目標區域，以刺激中醫經絡。該遠紅外線產品避免陽光直射，可幫助睡眠質量、減輕體重、減輕慢性疼痛等現象。

碧貴絲遠紅外線產品有遠紅外線頭部耳套、眼、鼻面具，腳踝、襪子、護腿、護腕、治療加壓護膝、瑜伽褲、面罩、頭罩、手套、男 女士長袖襯衫等多種類。

該公司電話626-660-6629或626-698-8720，地址 660 West Duarte Road, #B, Arcadia, CA，也可上網查詢www.greengraceusa.com。

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