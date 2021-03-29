春天來了打卡去！有吃有喝有得逛的打卡熱點！

南海岸廣場將旋轉木馬廳化身為五彩繽紛的室內春季花園，歡迎春天到來。是遊客打卡分享美景的熱點。限時開放時間，3月12日至4月15日止。同時還可參觀重新裝潢開幕的精品店包括Monique Lhuillier, Ganni, Loewe, Mulberry, Reiss London, Fendi Men, 120% Lino, Robin's Jean, Venus ET Fleur, Psycho Bunny and Tiffany & Co.等。

南海岸廣場（South Coast Plaza）數家精品餐廳將於4月4日星期日提供復活節 特別菜單室內室外用餐及外帶。Sur La Table開設復活節烹飪課程，可將親自動手烹飪帶回家。詳情可到https://www.southcoastplaza.com/springtime/查詢。

第52季為復活節早午餐提供限量室內及戶外用餐座位，並為外賣提供復活節綠色餐盒及菜單。菜單包括鱷梨吐司，草莓菠菜沙拉，蘆筍湯和龍蝦濃湯等開胃菜。早午餐的主菜是螃蟹和切達乾酪乳蛋餅，法式吐司，杏子火腿，以及木烤蝦和粗沙。復活節早午餐預訂可電714.437.5252或訪問OpenTable。

外賣的Seasons 52 Easter Box，有杏子大小的螺旋火腿，每個餐盒都是新鮮食材。餐點已冷藏並方便隨時重新加熱。請24小時前預訂。

綠色餐盒有三道菜菜單以新鮮綠菜或凱撒沙拉開始。火腿配烤法式青豆，楓糖胡桃糖粉奶油細末或育空馬鈴薯泥供選擇。由最後可選巧克力碎煎餅卷，比利時巧克力或南方山核桃派甜點結束。兩人份55元; 4至6人份$ 125，不含稅。可在4月2-3日取貨。線上訂購可電714.437.5252。

限量的室內用餐及戶外座位，Capital Grille將全天供應三道菜的早午餐，並提供多種選擇。首先選擇新鮮的混合漿果和優酪乳，新英格蘭 風格的蛤雜燴或野菜沙拉。主菜包括炒大蝦和粗粒，龍蝦菜肉卷配黃油水煮的龍蝦尾，和牛牛排配雞蛋，中心切的菲力牛排和山姆馬鈴薯泥，或大頭鱸魚配蘆筍和香菇。您可以選擇無麵粉的巧克力濃縮咖啡 蛋糕或芝士蛋糕作為甜點。早午餐包括鮮榨果汁，精選茶，咖啡和蘇打水。復活節早午餐時間上午11時至下午2時，成人55元，；兒童16元，不含稅和小費。晚餐時間2至9時兩人份三道菜晚餐，155元；4人份，275美元，不含稅

對於復活節周日外賣，The Capital Grille提供三道菜的晚餐，隨時準備重新加熱並在家中用餐。首先是採用帕爾瑪香醋的開胃野外蔬菜沙拉；主菜是帶骨牛排，及烤蘆筍，檸檬意面和土豆泥的側面。芬芳豐富無麵粉的巧克力濃縮咖啡蛋糕來完結美味的一餐。

就餐或外賣預訂：請致電714.432.1140

具有現代工業氛圍而聞名的澳大利亞酷餐廳露臺將於4月4日為三道菜的復活節香檳早午餐提供兩個座位。時間上午10時30 分至-12時，下午12時30 分至2時30 分。三道菜的復活節香檳早午餐，49.50美元，不含稅和小費。

預訂請電714.852.3044或[email protected]

主廚Amar Santana受歡迎的西班牙風味餐，精美的牛排和西班牙海鮮飯將在復活節午餐中大放異彩，並提供單點早午餐風味的就餐/戶外座位。

4月3日（星期六）可以預訂和購買2-4人的外賣復活節家庭禮包。產品重量為2磅prime brisket，16盎司胡椒肉汁，2磅馬鈴薯泥，2磅。蔬菜法羅抓飯和新鮮出爐的胡蘿蔔蛋糕。4月4日，上午11點至下午4點用餐，外賣家庭餐（2至4人份），$ 145，不含稅請在3月31日之前預訂。

在復活節週末，莫頓餐廳（Morton's）提供有限的用餐/戶外座位，以其經典功能表（包括頂級牛排，原始海鮮，豐盛的開胃菜和佐餐佳餚）。當天的單點特色菜包括莫頓（Morton）著名的慢烤素肋，楓木釉嫩胡蘿蔔和櫻桃旋風芝士蛋糕。

莫頓（Morton）的三道菜四人套餐可在家裏享受。客人將從春季沙拉，巨型蝦雞尾酒和迷你巨型塊蟹餅開始。主菜是杏子Kurobuta Berkshire生豬火腿，配以楓葉醬的嫩胡蘿蔔，五香蘋果玉米麵包餡，大蒜青豆和優酪乳油馬鈴薯泥。甜點是櫻桃漩渦芝士蛋糕和五香的櫻桃蜜餞。用餐：4月4日復活節（星期日）中午12點至8點，預訂：可電714.444.4834。外賣晚餐4人，159美元。

復活節烹飪課程，烹飪後將復活節晚餐帶回家。

每班八名學生學習如何製作酥脆多汁的烤豬裏脊肉。動手切出一面薄馬鈴薯片做成濃郁奶油狀的焗烤。與名廚師Gary一起製作義大利 風味的春蘆筍沙拉。在課程結束時，兩人的飯菜將打包帶回家享用晚餐。

日期：4月3日，下午4點，每人費用79元。

以下南海岸廣場餐廳於4月4日復活節星期日營業提供進餐/室外座位和外帶選項。請與餐廳聯繫營業時間和預訂資訊。

美式海鮮

皇家 開伯爾印度菜

DARYA精美波斯菜

瑪姬亞諾的小義大利

僅限外賣

蒂芙妮（Tiffany）兩人早餐或蒂芙妮茶（Tiffany Tea for Two）早餐非常適合復活節週末。南海岸廣場的Blue Box Cafe提供精選套餐，讓您在家中享用。

蒂芙妮兩人早餐餐盒

包括農民市場水果的奇亞優酪乳布丁，有機草莓和薰衣草馬斯卡彭的羊角麵包，蒂芙尼鱷梨吐司，煙熏三文魚和蕎麥千層蛋糕，以及Bellocq No. 727 The Tiffany Blend：中式和錫蘭的花香注入紅茶，帶有荔枝，玫瑰花蕾，薰衣草和香草的香氣。2人早餐，120美元，不含稅

蒂芙尼茶兩人份

從各種烤餅開始，包括德文郡奶油，櫻桃薑果醬和野花蜂蜜。各種各樣的創意茶三明治配以豐富的小蛋糕和甜食選擇。包括一罐Bellocq 727號蒂芙妮混合茶。2人茶，150美元，不含稅。請提前48小時線上預訂， 可電714.540.5330，按7