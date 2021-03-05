Advancing Justice-LA 免費法律諮詢住房權利

由Advancing Justice-LA和亞太裔美國 人律師協會APABA洛杉磯分會，針對住房權利，推出免費法律諮詢的公益活動。

主旨是「因為歧視 而正在面臨驅逐或止贖嗎？」可去電與法律專家免費一對一諮詢。他們自3月9日起每月第二個週二下午6時、提供免費諮詢，僅限預約，中文專線800-520-2356，英文專線 888-349-9695。

提供諮詢涵蓋的主題有：房東騷擾或歧視、驅逐/通知、適居性的問題（損壞的固定裝置、黴菌等等）、拒絕退還保證金、住房貸款的修改以及住房承包商的詐騙、非法的止贖、租賃糾紛等。諮詢日期：3月9日、4月13曰、5月11日、6月8日、7月13日、8月10日、9月14日、10月12日、11月9日、12月14日。

Advancing Justice-LA成立於1983年，當時名為亞太法律中心，是針對亞裔美國人美國最大的服務機構，每年為1萬5000多人提供服務。通過直接服務，影響訴訟，政策倡導和人口普查 工作。

在超過37年的時間裡，該機構一直在幫助有色人種擺脫經濟和語言障礙，並已成為整個南加州的法律援助、以及全國性倡導工作的資源。隨著COVID-19大流行的出現，他們已向無證件移民提供了救災援助。由於COVID-19的結果產生了後續問題，因此，Advance Justice-LA繼續優先處理解決住房和無家可歸問題，反歧視工作以及社區中高度脆弱人群的健康和福祉的計劃。為了解決這個問題，他們承諾提供個人免費的法律和受害者援助，以及租戶和遷離辯護。