世報房產線上講座 劉艶秋2/27談貸款攻略

由於貸款利率 處於歷史新低，南加州 房地產業正邁入經濟蕭條以來的最紅火勢頭，佳信貸款總裁劉艶秋本周六（27日）上午11時，將在世界日報房地產線上講座中，詳談2021年貸款攻略。

貸款購房，如何在三天之內增加你的信用分數；如何利用現有房屋淨值做最有效的投資；收入不夠申請大額貸款的技巧；2021年對55歲以上購屋者的節稅大優惠；想瞭解這些問題，歡迎27日上午11點，上YouTube點閱「U視頻」，或上YouTube搜尋「佳信貸款2021」，或連接https://youtu.be/eSlrvCOdQp0，佳信貸款總裁劉艶秋將詳細為你解答。

劉艶秋將探討七個關鍵性問題：（1）2021年房貸利率的走向，現在做貸款應該注意什麼。根據6大聯邦機構及大銀行的預測平均數，利率2.65%會往上走到接近3%的利率，如果你現在做貸款要趕快鎖定利率，如果還沒有貸款的話務必及早開始。現在想做重新貸款的人也該鎖定利息不要再等了。

（2）買方成功搶到房子的10個技巧。買房要預先做好準備，最重要是：你到底能借多少錢？首先，需要一張pre approval letter貸款預先核准信，任何一個offer去買purchase contract，都一定跟著一個貸款批准信，你的貸款經紀有你的資料，可21天交屋，20天貸款核准，房屋估價10天批准。她將詳細解說贏得競標的技巧。

（3）如何在三天之內增加你的信用分數。信用分數低於620分或者沒有信用分很難貸到一般性貸款。如果信用分數不佳一定要先修復，基本上貸款要求買家的信用分數在740分以上。如果買房頭款是基本的20%，信用分數就非常重要，信用分數高能降低貸款利率。那麼信用分數如何提高？

（4）如何利用現有的房屋淨值，做最有效穩定的投資。先查你的房子現在值多少錢，減掉房貸餘額就是你的房屋淨值。現在房貸利率非常低，所以是申請房屋淨值貸款的好時機。如自住屋地較大，可利用來加建ADU，增加房子的價值或出租。

（5）收入不夠，申請大額貸款的技巧。

（6）目前貸款受到疫情關係，對自雇主特別嚴格，銀行的審核方式如何。這些問題她都將在講座中詳解。

（7）今年加州第19號提案，對55歲以上的自住屋主的節稅大優惠。夫妻都要超過55歲而且是自住屋，當賣掉房子兩年之內一定要買新房子，而且一定要是自住屋，買新後一年之內一定要去申請，「Homeowner Property Tax Exemption」這樣就可以少付$7000 property tax。這法令是今年4月1日開始實施。劉艶秋後提醒；以前低地稅的方式，一生只能用一次，現在能用三次。

佳信貸款成立30餘年，旗下有三個公司分別在羅蘭岡、亞凱迪亞、哈岡，除了旗下一百多位專業經紀外，每個分公司也都有完善的審核與放款部門。佳信貸款還定期舉辦貸款訓練課程，電話951-830-7188，也歡迎上網選課www.acgfunding.com。