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服裝零售商變通 低庫存贏得收益

洛杉磯訊

在2020年過半的時候，李維斯(Levi Strauss)就已經在為假日計畫庫存了，對於消費者到年底會把錢花在什麼地方，甚至會有多少錢，他們幾乎一無所知。

「當疫情爆發時，我們不得不決定如何玩庫存，因為我們要提前六個月花錢庫存」，李維斯的首席執行官奇普•伯格在最近的一次採訪中說：「我們今天仍然需要處理一些這樣的問題。我們決定，寧願庫存太少而錯過銷售，也不願意庫存太多而不得不降價50%或70%，這對品牌健康不利。」

這個策略見效了。儘管李維斯的去年假日季銷售額較2019年下降了12%，但由於庫存減少帶來的成本節約，其收益超出了分析師的預期。該公司第四季度的毛利率達到了近年來的最高水平。

在未來幾周，隨著零售商公布財務業績，投資者可能會看到這一主題反覆上演；一些公司將會比其他公司更成功地駕馭形勢，那些做到這一點的公司可能會獲得股價上漲的回報。包括Victoria 's Secret所有者L Brands和Vans所有者VF Corp.在內的一些零售商表示，由於庫存太緊，他們可能會暫緩銷售。（李梓瑞譯）

零售商 疫情 投資

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