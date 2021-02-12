法式Gavottes薄脆捲禮盒 春節超人氣

Gavottes薄脆卷

百年式傳統工藝，法國經典金樂絲Gavottes薄脆捲，以其精美的製作工藝和香脆而聞名，餅皮輕薄如絲，纖細典雅的酥脆口感，層層交織出細緻典雅奶油香氣與濃郁牛油的清脆口感，征服了法國人挑剔的口味。

沿襲了自1886年以來的傳統製作工藝，法式經典Gavottes薄脆捲不加人工色素、防腐劑，優先採用法國農民生產的材料，特選小麥粉和精緻優質的牛油，革命性的烘培製法，每片放置於烤爐上的餅皮，反覆捲八遍成為小而多次層次的經典薄脆餅，傳統工法融合當代潮流藝術，薄脆捲風靡全球。

Gavottes薄脆餅如同其名：圓舞曲。每一口的酥脆與香濃口感都如同在舌尖跳舞，打開每個閃閃發光的鋁箔小包，就能聞到淡淡的香草味，入口甜而不膩，奔放的餅香與牛油風味，如舞曲般展開。

除了薄脆捲外，法國金樂絲更有扇形威化薄脆餅、威化酥脆捲，薄脆口感，經常是下午茶甜點達人製作蛋糕、冰淇淋頂尖搭配的重要元素之一；還有口感滑順的純正黑巧克力融合的巧克力薄脆餅，苦甜的香濃風味，如同法國人所說「每一口都是樂趣」。

正宗法式傳藝金樂絲薄脆捲、巧克力薄脆捲鐵罐禮盒，送禮體面大方，金色鋁箔小包貴氣十足喜氣洋洋，口感華麗扎實，自己在家獨享時搭配咖啡 或花茶，是經典法式貴族午茶饗宴。

法國金樂絲Gavottes在全美各大華人超市 及零售店均有售賣。更進一步訊息或購買，亦可瀏覽美國 代理商的美國太子行官網popus.com，或去電1-800-732-2328洽詢。