我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

2021紓困法案及報稅新知 2/6線上講座

洛杉磯訊

報稅前最後一場由北美華人會計師協會與橙縣華僑文教服務中心，聯合主辦的系列講座「2021紓困法案及報稅新知」，訂2月6日下午2時至4時，在Webex線上舉辦。Meeting Number：126 898 4158，Pasaword：9999。若線上人數超過100人時請至橙僑中心FB觀看：https://www.facebook.com/ocacsantaana

北美華人會計師協會自1993年成立至今，每年均與橙縣華僑文教服務中心聯合舉辦講座。該協會會長張青表示，2020年在毫無防範之下，新冠疫情呼嘯而來。所有的常規都被打破，所有我們習慣的，認為理所當然的事情都變成了奢華。但是不管外界如何風雲變化，人生總是需要夢想和追求。該協會29年來一直服務社會大眾，每年也因應市場趨勢所需，安排具體的講題並邀專家演講。

該次線上講座主講者及講題：(1)陳英煌會計師及監事長(圖右一)主講：新一輪薪資保護計畫PPP2-你做好準備了?(2)林清吉會計師及創會會長(圖右二)主講：報稅、查稅、萬萬稅，讓專家教你如何解謎。(3)張青會計師及2021年會長(圖左一)主講：疫情下政府最新救援法案。(4)施啟祥會計師及副監事長(圖左二)主講：2021年報稅新知。

此次線上講座為僑民分享各項新知，藉由專家們的講解及規畫讓你輕鬆應對。報名預約電話626-581-2266。

報稅 疫情 華人

上一則

聖瑪利諾警攔違規車 查出槍枝駕駛被逮

下一則

好康報您知

延伸閱讀

紐約市年入6.8萬以下家庭 可免費報稅

紐約市年入6.8萬以下家庭 可免費報稅
華府慈濟人兵分四路 新年首次愛心捐贈

華府慈濟人兵分四路 新年首次愛心捐贈
幫助低收入家庭通過EITC獲得退稅 新僑服務中心報稅服務即起預約

幫助低收入家庭通過EITC獲得退稅 新僑服務中心報稅服務即起預約
所得與儲蓄不成比例、扣除額過大收入少 易被查稅

所得與儲蓄不成比例、扣除額過大收入少 易被查稅
今年報稅遲 退稅會晚多久？

今年報稅遲 退稅會晚多久？
報稅、查稅、萬萬稅 專家教你解謎

報稅、查稅、萬萬稅 專家教你解謎

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟