2021紓困法案及報稅新知 2/6線上講座

報稅 前最後一場由北美華人 會計師協會與橙縣華僑文教服務中心，聯合主辦的系列講座「2021紓困法案及報稅新知」，訂2月6日下午2時至4時，在Webex線上舉辦。Meeting Number：126 898 4158，Pasaword：9999。若線上人數超過100人時請至橙僑中心FB觀看：https://www.facebook.com/ocacsantaana。

北美華人會計師協會自1993年成立至今，每年均與橙縣華僑文教服務中心聯合舉辦講座。該協會會長張青表示，2020年在毫無防範之下，新冠疫情 呼嘯而來。所有的常規都被打破，所有我們習慣的，認為理所當然的事情都變成了奢華。但是不管外界如何風雲變化，人生總是需要夢想和追求。該協會29年來一直服務社會大眾，每年也因應市場趨勢所需，安排具體的講題並邀專家演講。

該次線上講座主講者及講題：(1)陳英煌會計師及監事長(圖右一)主講：新一輪薪資保護計畫PPP2-你做好準備了?(2)林清吉會計師及創會會長(圖右二)主講：報稅、查稅、萬萬稅，讓專家教你如何解謎。(3)張青會計師及2021年會長(圖左一)主講：疫情下政府最新救援法案。(4)施啟祥會計師及副監事長(圖左二)主講：2021年報稅新知。

此次線上講座為僑民分享各項新知，藉由專家們的講解及規畫讓你輕鬆應對。報名預約電話626-581-2266。