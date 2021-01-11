聚新鮮GoFresh 網購在家享受生鮮食品

Go-Fresh熱門產品—佛跳牆。

生鮮食品購物新選擇—聚新鮮（GoFresh），不用出門就能在家享受。

洛杉磯目前疫情 嚴重，很多居民都選擇自己下廚，但是上超市購物又擔心受到感染，所以上網下單則成為最近新興的購物方式。但是面對網購還要付運費又擔心貨到了不新鮮，最新上線的「聚新鮮」生鮮直達，提供各式生猛海鮮、新鮮食品及亞洲風味美食，讓你不用出門直送到府，並且提供免運費的選項，滿足你在疫情期間的對品質、安全與省錢的三重需求。

目前GoFresh最熱銷的有澳洲 空運來的游水火龍蝦、波士頓活龍蝦、活藍蟹、生猛游水珊瑚蝦、竹節蝦、鮮活血蛤等活跳跳的食材選項直送到家，還有優質北極甜蝦買二送一，全城熱賣的磯煮鮑魚，以及全美獨家代理的即開即食佛跳牆（見圖）更是許多人最愛，還有精美的禮盒包裝，佳節送禮更有面子。

網路購物下單十分方便，只要下載GoFresh生鮮直達網站，動動手指就能安心在家等待新鮮食材送到家中。另外，新註冊用戶首單立減10美元 、滿35元免運費，再加一分錢還有當天新鮮處理的三文魚骨，不管是熬湯底或是煮粥，都大大增添不一樣的海鮮風味。

聚新鮮GoFresh生鮮直達為你帶來全新的生活體驗。現在就到：GoFreshinc.com，越早下單，越早開始享受。