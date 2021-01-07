美以美醫院 線上籌款52萬

第31屆的年度Crystal Ball籌款晚會，因無法以傳統形式的晚會舉行，而改為線上籌款，結果美以美醫院基金會共籌集超過52萬5000美元 ，以支持美以美醫院的COVID-19基金。

此線上的虛擬活動，通過VIP得來速的形式接待捐贈者及欲捐贈者，和YouTube 直播電視節目，向美以美醫院的前線英雄致敬。 基金會特別感謝兩位冠名贊助：Mike和Patty Nijjar夫婦，以及Paul Rusnak-Rusnak汽車 集團。 基金會還感謝其他社區贊助商的支持：Bel Air Investment Advisors LLC； Dick and Sue Hale夫婦，Peter和Jill Boli夫婦，Paul和Patty Wondries 夫婦；熊貓餐廳集團；Mickey 和 Lee Segal 夫婦，Alan 和 Sandy Whitman夫婦。另外也感謝其他捐款者。

要捐款支持Crystal Ball和COVID-19基金或觀看虛擬活動，可上網www.mhcrystalball.com。圖為當天參加籌款晚會的美以美醫院Hospital Chief of Staff Sam Chia, MD。