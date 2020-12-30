巴布狄倫600首歌曲 環球音樂公司買下「傳斥資9位數」

環球音樂的發行部門買下了巴布狄倫全部的600多首歌曲，從1965年的「Like a Rolling Stone 」等經典曲目，到今年17分鐘的史詩歌曲「Murder Most Foul」。環球音樂在一份新聞稿中表示：「這項協議是本世紀最重要的音樂發行協議，也是有史以來最重要的協議之一。」

UMG拒絕透露這筆交易的價值，但它很可能讓這位曾經寫過「money doesn 't talk, it swears」的人賺了數百萬美元 。金融時報稱，這一數字可能達到9位數。環球發言人告訴路透：「不能討論具體的交易條款，但他擁有基本的權利。」

20世紀60年代初，迪倫從格林威治村的民謠中脫穎而出，成為搖滾時代無可爭議的最受歡迎、最具影響力的藝術家。現年79歲的迪倫依然勢頭強勁，他今年發行的最新專輯「Rough and Rowdy Ways」，獲得了評論界和商業上的成功。滾石雜誌表示：「迪倫正在探索一個前人從未涉足的領域，但他只是不斷地向未來前進。」

作為第一位獲得諾貝爾 文學獎的詞曲作家，他在他的「永不停歇的巡演」中，每年要演出大約100場，直到新冠疫情 大流行迫使他取消了行程。近年來，他還生產了自己的威士忌，以他最著名的一首歌命名為「天堂之門」。

UMG主席盧西恩·格蘭奇爵士(Sir Lucian Grainge)表示，迪倫「積累了大量的作品，其中包括一些世界上最偉大、最流行的歌曲。」格蘭奇在新聞發布會上說：「他的歌曲才華橫溢、動人心弦、鼓舞人心、優美動人、富有洞見和煽動性，無論它們是寫於半個多世紀前還是昨天，都是永恆的。」

他的歌曲已經被數百位藝人錄製了6000多次，全球銷量超過1.25億張。（李梓瑞譯）