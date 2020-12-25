iM 68安卓電視盒 聖誕節特價120元

專營電視盒的中華數碼，推出新產品安卓 iM 68雙頻電視盒（見圖 ) 聖誕節特價，售120元。

新安卓電視盒運行速度超快，4K圖像更清淅，內存16G 8核心，WiFi可選用 2.4G和5G 。有藍牙裝置，可連接家庭影院音響和卡拉OK。採用最新OS系統，HD線連接高清電視，免費觀看很多國家多種語言的直播，台灣 100多台，中國300多台，歐美數十台。有些台可以回看七天。

新安卓電視盒有在線免費點播中港台、日本、南韓和歐美電影、電視劇，無廣告，無地區限制，無VIP鎖。電視盒裝有卡拉OK應用，也有中文YouTube 。一次買斷，永無月費。

為方便唱卡拉OK，店裡新進一批家庭卡拉OK機，全套混音連高音質喇叭，附帶兩支無線嘜。有藍牙功能USB和外接線，可連接電視盒，手機或iPad的藍牙，選用成千上萬的卡拉OK歌曲。節日期間特價150元，兩個產品一起買再減20元，送聲控遙控器一支價值20元。通過YouTube，只要對着遙控器講卡拉OK的歌名或歌星的名字，電視就會出現歌曲，任你高歌。

展示室地址8736 Valley Blvd. Suite A, Rosemead，電話626-382-9694。