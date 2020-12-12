新福方園包子水餃 美味不放味精

福方園包子

世界日報「U視頻」全新美食類節目「美食不打烊」，最新上線第15集，是座落在天普 市的「新」福方園。

多年以前，福方園餐廳開在東區羅蘭岡，但是好萊塢、爾灣，甚至拉斯維加斯的客人也會遠道而來，就為了這家餐廳熱騰騰的包子及餃子。

後來生意遇到瓶頸，老闆華姐是虔誠的基督徒，她帶著獨子和一身獨門絕活兒，斷然離開她發跡的洛杉磯 ，搬家到了華人鮮少的達拉斯，重起爐灶。讓她自己也沒想到的是，新店一砲而紅，甚至吸引了許多歐美人士的歡迎，大讚美味。

就在事業騰飛之時，她一心栽培的愛子卻提早和耶穌相見。堅強的華姐，擦乾眼淚，捲起袖子，離開傷心之地達拉斯，回到洛杉磯重新開店。新的店面雖然不如以前大，疫情 期間只能做外賣，但是華姐的真，食材的善，包子的美，一如往昔。因此，新福方園一開張就口耳相傳，讓她更是忙得不亦樂乎。

福方園包子水餃專賣店，所有食物不含味精。電話626-416-5343，地址10689 Lower Azusa Road, Temple City，疫情期間營業時間為周一至周六早上10點至晚上6點半，周日休息。