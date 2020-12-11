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美國家禽業面臨訴訟 被控操縱價格

洛杉磯譯

美國家禽業面臨的最新訴訟，美國快餐連鎖福來雞(Chick-fil-A)控告頂級雞肉供應商，指控他們人為的抬高數十億美元的採購價格。

提起的訴訟中，包括珀杜農場(Perdue Farms)、泰森食品(Tyson Foods)、Pilgrim 's Pride和桑德森農場(Sanderson Farms)在內的17名被告聲稱，他們分享了報價和定價細節，導致這家總部位於亞特蘭大的連鎖餐廳在供應方面出價過高。

美國司法部今年分別對10名行業高管提起了訴訟，幾家供應商也面臨來自食品雜貨商、零售商、和消費者的訴訟，指控他們共謀抬高肉雞價格。在美國出售的雞肉中，肉雞占大多數。今年10月，Pilgrim 's Pride承認了一項陰謀限制雞肉產品銷售競爭的指控，並支付了1.105億美元的罰款。該公司主要由巴西肉製品包裝商JBS擁有。

「我們相信這些說法是沒有根據的，並計畫對其進行抗辯，」珀杜的發言人安德里亞•斯陶布(Andrea Staub)說。

泰森食品、Pilgrim 's Pride和桑德森農場的代表，沒有立即回覆記者的置評請求。以炸雞三明治聞名的Chick-fil-A正在尋求未指明的損害賠償，並亦需賠償其法律費用。（李梓瑞譯）

美國 美元 司法部

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