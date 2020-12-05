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與亞馬遜競爭 沃爾瑪正取消在線最低消費

【洛杉磯譯】

為了說服更多顧客加入沃爾瑪+，並更好地與競爭對手的會員計劃——亞馬遜優惠計劃(Amazon Prime)競爭，這家大型超市巨頭正在取消最低消費。

沃爾瑪+和亞馬遜Prime有不同的價格和優惠。亞馬遜最受歡迎的特色之一是它的免費和快速的送貨服務，即使是像牙刷或燈泡這樣便宜的商品。在全球疫情大流行和繁忙的假日購物季之際，網上購物已變得越來越重要。許多消費者在網上購買禮物、裝飾品、烘焙原料等，以減去商店購物的次數。沃爾瑪在價格和速度方面也在努力勝過亞馬遜，該公司利用其4700多家門店幫助加快訂單的完成。

沃爾瑪+於去年9月推出，但並未透露有多少顧客加入。在去年11月的一次收益電話會議上，沃爾瑪的高管們一再迴避分析師有關註冊人數的問題。當CNBC詢問該公司時，該公司拒絕置評。在11月中旬的一份研究報告中，BMO Capital Markets估計，多達1900萬家庭可能已經簽約購買了沃爾瑪+。這一預測是基於對約1,000名美國購物者的調查得出的，調查發現有16%的人已經加入了這一行列。沃爾瑪此前表示，計劃繼續為沃爾瑪+增加額外福利，使其更具吸引力。在11月的財報電話會議上，公司首席執行官董明倫(Doug McMillon)表示，這項服務是一種加深客戶忠誠度的方式，並在疫情期間鞏固電子商務增長。

截至10月31日的第三季度，沃爾瑪在美國的電子商務銷售額飆升了79%。隨着疫情持續，網上銷售增長放緩，一些投資者懷疑，在新冠肺炎疫苗分發後，網購熱潮等留在國內的趨勢，是否還能維持在原來的水平。這激發了包括沃爾瑪在內的零售商尋找其他銷售的驅動力。

沃爾瑪+的年費為98美元，即每月12.95美元，而亞馬遜Prime的年費為119美元，即每月12.99美元。（李梓瑞譯）

沃爾瑪 亞馬遜 美元

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