安森藍十字將多場健康與保健線上研討會

安森社區健保店。

安森藍十字及其安森社區健保 店，將舉辦多場健康與保健線上研討會，以幫助加州年長者提高身心健康。參加前先去電626-537-2534進行註冊。如有任何疑問，可與他們聯繫。

（1）線上健身 課程，每周由不同老師授課：「尊巴舞」11月17日早上10時至11時；註冊鏈接 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYoc-mgrTouHNTxPhgAtdAfFj6Uf9jt_r2c。「太極24式」11月19日早上10時至11時；註冊鏈接 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuc-CtrjMqGdLchUdFoxf0IEgwWoH_nv_y。

（2）節日插花課：11月24日下午1時至2時。學習插花技巧，慶祝節日，讓你的家充滿節日氣氛。以上健身課與插花課的合辦單位是樂活50加。

（3）健康飲食課：時間11月19日下午2時，主講人吳俊毅醫師。由來自Optum的吳俊毅醫師帶來健康教育講座。吳醫師將討論個人如何管理自己的健康和飲食，重點關注肥胖控制和間歇性禁食，講座將以國語進行。

以上活動及安森社區健保店，是安森長期力行支持社區居民全面健康與福祉的承諾行動之一。安森社區健保店提供各式線上及店內服務，包括安森諮詢區專員的諮詢服務、可以查看健康計畫產品的安森展示站、遠端醫療服務機、諮詢室，以及安森教室。在另行通知前，任何希望前去使用店內服務或設施的訪客，都須提前去電預約。

安森社區健保店每周二至周四、早上9時至下午5時營業。阿罕布拉 市安森社區健保店位於1411 South Garfield Ave., Suite 102, Alhambra, CA。可去電獲取有關健保店的更多信息或預約親臨。阿罕布拉市健保店電話為626-537-2534，服務時間為周一至周五、早上9時至下午5時。