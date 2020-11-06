年輕投資者 多向電腦尋求財務協助

與老一輩投資 者相比，年輕投資者更傾向於從電腦而不是人那裡尋求財務幫助。此外，因為疫情 使年輕人更有興趣獲得財務諮詢。

隨著企業和商業生涯的發展，20多歲到30多歲的千禧一代(Millennials)、以及更年輕的Z一代(Z Generation)，將在金融諮詢市場占據更大的份額。金融行業的一些大公司已經開始做出回應。例如，管理著逾6萬億美元資產的先鋒集團(Vanguard)，今年推出了一項面向更年輕客戶的數字理財咨詢服務---Vanguard Digital Advisor，註冊使用這項服務的投資者中，有三分之二是千禧一代或Z一代，客戶的平均年齡為37歲。

相比之下，理財公司的混合型產品個人顧問服務(Personal Advisor Services)的平均用戶是57歲。個人顧問服務既提供人力建議，也提供數字建議。先鋒數字顧問公司負責人Brian Concannon表示：我們看到千禧一代被這種數字產品吸引。

在十多年前的大衰退時期，隨著Betterment、Personal Capital和Wealthfront等公司的出現，數字投資建議開始進入主流。這些所謂的「機器人顧問」，利用算法來為個人投資者量身定制投資組合，其價格通常低於實體金融諮詢公司。大約在同一時間，智能手機 的崛起導致了其他數字個人理財服務的出現，比如幫助用戶實現儲蓄自動化的Acorns和Qapital，以及手機銀行和Venmo等數字支付應用。

這兩代年輕人在很小的時候就接觸到了互聯網、社交網絡、移動系統、人工智能和自動化，這使他們成為在超數字世界中成長的第一代。許多大型經紀公司，如美林、摩根士丹利、瑞銀和富國銀行，都雇傭了數千名人力財務顧問，近年來也推出了機器人顧問。先鋒集團(Vanguard)最近的一項調查顯示，千禧一代考慮使用機器人顧問進行投資的比例是嬰兒潮一代(56-64歲)的兩倍(51%對24%)。

與此同時，調查發現，大多數千禧一代從未接受過專業理財建議，但近一半的受訪者表示，由於疫情他們對理財的興趣有所增加。（李梓瑞譯）