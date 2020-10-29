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大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

洛杉磯縣 已經開始提前投票

洛杉磯訊

11月的大選、投票已經開始，在洛杉磯縣的居民已提前投票。

人們常說，選舉將於2020年11月3日舉行，但事實是，選舉正在進行。由於流感與疫情流行，很多人進行郵件投票，我們已經目睹了全國範圍內創紀錄的投票率。這場2020年以來最重要的選舉已經引起全國的關注和參與。

LA Votes campaign表示，對每一個選民或潛在選民來說，參與政治進程是至關重要的。這是使民主蓬勃發展的原因，也是在未來幾年加強我們的制度基礎的關鍵。

COVID-19大流行改變了政治進程的動態。不僅每個人都必須投票，而且現在比以往任何時候都更重要的是：及早投票和利用郵寄投票的優勢。它是安全的是有保障的，並且將有助於保證每個選民的安全。

洛杉磯縣登記官最近宣布，郵寄選票已郵寄給所有登記選民，以確保在疫情期間安全可行的投票選擇。洛杉磯縣已經收到了近100萬張選票，但人們普遍認為有色人種傾向於親自投票。

這意味著已經受到大流行病嚴重影響的社區，正面臨更大的風險。提前投票提供了一種安全的投票方式，並將降低接觸COVID-19的風險。不僅排隊的隊伍會短得多，而且你仍然可以保證你的選票被計數，保證你、你的家人和你周圍的人的安全。

當「居家避疫」的命令生效時，大多數不能呆在家裡的基本工人是有色人種。根據USC的一份報告，只有36.1%的拉丁裔、29.9%的非洲裔、和45.2%的亞裔選民更傾向於通過郵件投票，而白人選民的這一比例為46.7%。選民應該通過制定投票計畫、和利用所有登記選民都可以使用的郵寄投票方式，來安全地參與選舉。通過郵件提前投票可以讓選民遠離投票群眾，從而避免風險。

洛杉磯縣登記官為需要語言幫助的選民，提供18種語言的服務，包括西班牙語，從而消除了親自投票的需要。選民可以要求翻譯選舉資料，在選舉前在選民中心接受雙語援助，並撥打雙語援助熱線1-800-815-2666按鍵3。

美國郵政服務已經確保保護和跟蹤，民眾可以安心。選民可以使用Where's My ballot跟蹤他們的選票，這是一個易於使用的跟蹤工具，當選票離開郵局時，它會向選民發送自動通知，並提供選票到達的估計時間。

投票 洛杉磯 美國郵政

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