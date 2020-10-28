聯合健保 2021紅藍卡獨特方案

聯合健康保險(United Healthcare)介紹其2021年聯邦醫療保險 ，俗稱「紅藍卡 」優惠和處方藥計畫。重點包括可負擔承保、專有福利、更廣的使用範圍讓會員無論何時、何地都更容易聯繫至優質護理。

聯合健保 聯邦醫療與退休保險行政總裁Tim Noel表示，現在比以往任何時候都更需要提供穩定和讓人安心的護理和承保。聯合健保認真聽取會員的意見，致力提供會員所期望和應得的穩定而全面的承保。

聯合健康保險2021年度紅藍卡優惠計畫重點福利包括：無論在哪裡都有更多途徑獲得護理。家居健康護理從過去簡易護理的選擇之一，變成現在很多人的唯一選擇。全國最大紅藍卡優惠計畫網絡將適用更多計畫，包括許多HMO計畫，會員在任何全國網絡內85萬多名醫療護理提供者處看診時，只需支付網絡內費用。聯合健保亞裔市場部團隊在天普市和Buena Park的服務中心，由了解該地區及會說華語的客戶服務代表提供個人化及化繁為簡的保險體驗，提供專業紅藍卡諮詢服務。

其他特點包括簡約、可負擔的產品。部份2021年紅藍卡優惠計畫月費為$0。$0定額手續費，幾乎全部計畫以$0定額手續費提供包括遠距問診、化驗、例行視力和聽力檢查、腸鏡檢查、乳房X光篩檢和心血管疾病復康服務。大多數計畫包括處方藥承保，以節省費用、可預算價格和高透明度為目標。

聯合健保2021年度紅藍卡優惠計畫獨特的額外福利和計畫特色，不但有助改善身體狀況，還改善財務狀況。包括：Renew ActiveTM健身計畫提供健身中心會籍，可使用遍佈全國的網絡健身中心。提供全國最大的紅藍卡優惠計畫牙科網絡。所有計畫承保年度視力檢查，大多全數承保標準鏡片，並可使用龐大眼鏡零售網絡。大部份計畫提供折扣助聽器以供選擇。大多紅藍白卡(雙重資格 D-SNP)計畫提供每季度補助額供購買多種常用的非處方櫃台產品。Renew獎勵計畫：大部分會員可能合資格透過完成某些健康護理項目而獲取高達120元獎勵，例如：年度健康檢查、預防篩檢、接種流感疫苗或透過記錄步數以保持活動量等。

民眾可即日起至12月7日更換紅藍卡計畫。若需要更多資訊，可電1-866-582-9057洽詢。