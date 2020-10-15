2020最新安博電視盒上市 1年保固

「安博電視盒八代 UBOX8 PRO MAX」，現已上市。

華人 影視最佳品牌之一的「安博電視盒八代 UBOX8 PRO MAX」，現已上市。

網絡世界雖然很方便讓大家去瀏覽你喜歡的影視，但偏偏有些熱門影視網站，因為地域問題將你拒之門外，難免有點掃興。不過安博第八代完全幫你掃除地域問題的障礙，讓你無拘無束的去收看喜歡的影視內容和直播頻道，外加全球多個CDN無限加速，每天更新豐富的影視內容，滿足你的收看需求。

M2 Global Tech作為安博科技北美洛杉磯地區代理商，更為盒子提供一年硬件保固，由公司經驗豐富的團隊提供售後服務。

UBOX8 繼承前幾代的優良基因，更進一步提升閃存和內存至4G + 64G，提供雙頻 WiFi2.4 + 5G，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，享受無卡頓體驗。更重要的是將畫面展現得淋漓盡致，視覺具震撼效果。

新一代的盒子一如既往推出數百個來自中國大陸，台灣 ，香港，北美主流頻道；同步新聞台，體育頻道，綜藝節目，兒童益智頻道，成人影視，海量高清電影，連續劇等內容都是海量。

名師打造產品完美的顏值，全新開模呼吸燈，高級質感；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，男女老少都能輕鬆上手；最新安卓10.0系統，打造8代獨享全新界面；全新藍牙遙控，告別前七代傳統紅外線遙控器。

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