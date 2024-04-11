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柏克萊加大下屆校長 萊恩斯將接任

編譯林思牧／綜合報導
柏克萊加大在學校官網上宣布萊恩斯的任命。（柏克萊加大網頁）
柏克萊加大在學校官網上宣布萊恩斯的任命。（柏克萊加大網頁）

柏克萊加大現任校長克萊斯特(Chancellor Carol Christ)將在6月30日退休，加州大學系統董事會(UC Regents)10日(周三)任命該校數名副校長之中的萊恩斯(Richard Lyons)接任，他曾是該校商學院的院長，目前是創新與企業管理(Innovation & Entrepreneurship)的助理副校長(Associate Vice Chancellor)。

萊恩斯與柏克萊加大的淵源深遠，他高中畢業後在柏克萊攻讀企業與財務，於1982年取得學士學位。隨後他前往麻省理工學院MIT(Massachusetts Institute of Technology)就讀研究所，並取得經濟學博士學位。接著他在紐約市的哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)任教六年。

從柏克萊畢業之後十年，他回到母校任教，專精於國際財務(international finance)與全球匯率(global exchange rates)。2006年他成為哈斯商學院(Haas School of Business)院長，並把工程學院(College of Engineering)和分子與細胞生物學系(Molecular and Cell Biology)相連結，促成了兩個新的學位。

萊恩斯10日被任命為下任校長後指出，他將會專注在強化學校的經濟模式(strengthening the university’s economic model)，並進一步支持研究部門的任務(further supporting the research arm)，帶領學校在不斷的變動中繼續成長。記者向萊恩斯的提問，主要是關於柏克萊加大在人民公園建造1100床位的宿舍，以及校園中過去幾個月發生的「以色列-哈瑪斯」衝突的抗議風潮。

萊恩斯7月1日上任後，年薪是94萬6445元，比現任校長的69萬7164元底薪多了35.8%。現任校長克萊斯特在位七年，她在柏克萊加大擔任教授與行政主管前後有數十年，是該校歷史上第一位女校長。她在任命案發布後，以出書面聲明盛讚董事會的選擇，並認為萊恩斯具有柏克萊加大最令人驕傲的特質。

柏克萊加大 加州大學 匯率

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