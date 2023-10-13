羅蘭學區開網路安全課程 谷歌也參與

圖為教師指導學生網路安全課程。（記者啟鉻／攝影）

聖蓋博谷東部羅蘭學區 （Rowland Unified School District）新學年開始提供網路安全認證課程，為期三年。目前已經有88名學生參加。谷歌 公司也派員參與。

網路安全課程學生與包括谷歌公司、法律服務機構、社區團體代表見面。業界將為這些學生提供顧問指導、實習和現實世界體驗機會。學區總監米琪爾（Julie Mitchell）表示，網路安全職業在全美範圍內都非常需要，目前相關職缺達到100萬個，學生完成課程後，可進一步深造，就業前景廣闊。

羅蘭高中目前開設網路安全認證課程才一個月，據指導教師Colmenares表示，最初申請報名學生近30人，可是課程開始後，報名加入的學生人數暴增，現在達到88人。相信未來可能會開設多個班，再增加指導教師。華裔學生劉晨陽現在就讀11年級，由於平時喜歡電腦安全操作，參加了網路安全認證課程。他表示，接觸到軟體編程、網路安全方面的知識。由於現在網路很發達，保護個人資訊愈來愈重要。希望未來能回中國發展。

谷歌公司代表帕帕（Frankie Papa）表示，自己就是憑著對網路安全的興趣加入谷歌公司，也希望為羅蘭學區網路安全課程學生提供一些建議和幫助。他認為，能在高中階段就接觸到網路安全課程，是一件很酷的事情。

慈濟美國教育 志業基金會主任黃旭睦說，慈濟組織推動品格教育、環保教育等，並與羅蘭學區有很多合作。慈濟志工開放給每一個人，希望學生們能加入志工隊伍，慈濟還會提供學生在電腦專長方面的實習機會。通過志工或實習機會，能夠培養學生們良好品格。