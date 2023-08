洛州大獲聯邦撥款75萬 研究清潔能源抗氣候變化

圖為劉洋洋教授(左一)與參與課題研究學生在實驗室。(Cal State LA官網)

洛杉磯 加州州立大學(Cal State LA)8月初獲得聯邦能源部 (DOE)批准撥款75萬元,用於在面對重要能源和氣候挑戰前提下,提供學生更多在科學、技術、工程和數學等STEM領域研究和培訓機會。這項研究項目由首席專家、華裔教授劉洋洋博士(Yangyang Liu)主導,她表示,對於Cal State LA是一個新的研究課題,對於學生未來進入更高領域相關研究有重要意義。

據了解,這項撥款是聯邦能源部支持促進、廣泛性研究計畫(Accelerated, Inclusive Research initiative)的一部分,總計全部撥款3700萬元,目的在強化完善各機構研究能力、基礎設施和專業知識。

劉洋洋表示,該校學生多是各族裔弱勢家庭子弟,是一所提供拉丁裔服務型學府、少數族裔服務型機構,以及亞美裔及原住民太平洋島民服務型大學,很多學生都來自新移民家庭 。通過促進學生獲得參與這項研究課題機會,對於學生進入更高領域相關研究有著重要意義。

為期三年的獎助金項目是洛州大與Ames國家實驗室(National Laboratory)的合作項目,研究課題是「設計光敏納米海綿,實現高效可逆捕獲和釋放二氧化碳」(Designing Photoresponsive Nanosponges for Efficient and Reversible Capture and Release of Carbon Dioxide)。

劉洋洋是洛州大化學系教授,研究領域是材料化學。她說,從空氣中去除二氧化碳可以對抗氣候變化及其相關負面影響,例如極端天氣和森林火災。她是這個項目的主要負責人,是聯邦能源部項目撥款主要申請人之一。她認為,該校本科和研究生將有機會參與這項研究,並在Ames國家實驗室實習。更可進一步深造,從事相關研究。

Ames國家實驗室科學家Long Qi表示,很高興能與洛杉磯州立大學合作進行這個項目。他也是獎助金項目的共同負責人。劉洋洋也表示,很榮幸能夠從聯邦能源部獲得這筆撥款,可使洛州大為零碳經濟未來作出貢獻,並培養清潔能源領域的下一代人才。