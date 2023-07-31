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喜瑞都學院、台北新北學生 跨洋辦雲端英語營

洛杉磯訊
喜瑞都學院和台北市、新北市學生合辦跨國雲端英語營。（劉昕提供）
喜瑞都學院和台北市、新北市學生合辦跨國雲端英語營。（劉昕提供）

加州喜瑞都社區學院理事會主席劉昕（Dr. Shin Liu ）於7月18日至27日邀集50名當地學生義工，與來自台灣的台北市和新北市260名學生在網路雲端舉辦了兩周英語營。這項跨國教育交流活動已經連續舉辦三年，深受美台兩地學生歡迎。

部分義工學生已多次參與英語營，在教學經驗基礎上，成為新加入學生義工的訓練師。所有義工學生在上課前都經過嚴格訓練。台北市和新北市的教師們對義工學生教學讚不絕口，稱讚他們的專業程度不亞於正規的課堂教師。喜瑞都社區學院英語營活動在台灣廣受歡迎，每次活動報名都非常踴躍。

2023年英語營以「大手牽小手，夏日遨遊美國加州」為主題，共設有三個不同的題材：加州城市導覽、加州遊樂園探險和加州生態之旅。除了這些主題之外，活動中還融入了英語會話，為學生們提供更加實用的語言學習機會。

英語營吸引了來自台灣260名學生。其中，台北市95名、新北市的165名。

劉昕教授表示，多年來投入了大量時間和精力舉辦英語營，雖然是義工服務，但對於一位教育工作者來說，看到學生成長是最大回報。她希望愛心人士和教育團體能夠支持喜瑞都學院英語營，或者加入義工服務行列。

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