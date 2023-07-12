新竹教育團 訪喜瑞都中文學校

新竹教育代表團一行14人參訪喜瑞都中文學校暑期班。(喜瑞都中文學校提供)

新竹教育 代表團一行14人，7月8日參訪喜瑞都 中文學校暑期班，觀摩了解美國僑校的教學模式，拓寬學生的國際視野，培養具有全球競爭力的人才，將新竹市的科技產業、自然環境與人文特色推展至全世界。

為與國際教育領域的先進城市進行交流，豐富新竹市雙語教育能量，市府教育處處長童鳳嬌帶領獲得111學年度與112學年度雙語標章之學校代表，至加州進行教育交流活動，行程安排包含學校參訪、市政廳拜會，並與清大校友會及各中文學校交流座談，展現新竹市的教育實力與國際形象。

喜瑞都中文學校校長張安琪介紹， 喜瑞都中文學校成立於1972 年，上學年有2百多位學生，開設18班適合3歲至17歲學童的班級、3個成人會話班（華語文學習中心）以及書法、功夫、民族舞蹈、中國結、漫畫、素描、棋藝、寶可夢等課外活動班。

公關主任顏綠新表示，有近50年歷史的僑校，創校時都是由注重中文教育及中華文化的家長們設立的， 幾十年來培養了許多優秀的老師也教育了成千上萬的學生，也成了華人 的社區聯誼中心。 喜瑞都中文學校的第二代華人子弟， 不但帶他們的孩子們來讀中文，更投入學校的管理與運，世代的傳承才能永續經營。

童鳳嬌表示，透過這樣的交流合作，與國際教育領域的先進城市共享資源、互相學習，為竹市的孩子提供更多國際化的教育機會。未來竹市的雙語教育將充分運用這些寶貴的資源和經驗，進一步活絡新竹市的教育願景和教學方法，以提供更高品質的教育服務。

喜瑞都社區大學理事會主席劉昕以及在沉浸式中文的主流小學任教的鄒仲綱老師，受邀來與訪問團的童鳳嬌、市政顧問葉國文、清華大學副教授邱富源，以及幾位中小學的校長、老師們，互相交流分享教育理念，並探討進一步合作的可能方向與方式。