ABC聯合學區任命新總監 Gina Zietlow博士本月15日上任

ABC 聯合學區新任教育總監Gina Zietlow博士。（ABCUSD）

亞裔學生比例較高的ABC聯合學區 （ABC Unified）的教育總監 （Superintendent）一職懸缺近一年後，學區教育委員會2日宣布，遴選學區助理總監Gina Zietlow 博士為下一任教育總監，接替去年7月退休的華裔總監蕭麗卿（Mary Sieu）；Zietlow博士訂於5月15日上任。

ABC學區教委庾秀妍（Soo Yoo）4日介紹，教委會4月15日全天約談教育總監候選人，並在5月2日例會批准了Zietlow成為學區下一任教育總監。庾秀妍和其他教委們祝賀Zietlow博士，並期待她帶領聲譽卓著的學區走向未來。

最近一年來，學區教委會諮詢了領導力公司（Leadership Associates），在全國搜索。Zietlow博士在促進學生安全、心理健康輔導和學業成就方面脫穎而出。她在ABC學區不同崗位上任職，積累了29年的工作經驗。

Zietlow博士曾在Biola大學獲得英語文學學士和教學文科碩士，以及在拉汶大學（University of La Verne）獲得教育學博士。在成為ABC學區Gahr高中的助理校長和校長之前，她擔任多年的英語教師、啦啦隊顧問和活動總監。她曾膺選為全國中學校長協會加州 年度中學校長，加州學校管理者協會（ACSA）年度中學校長獎，和ACSA 14區年度中學校長獎。過去七年她在ABC學區人力資源部門任職，最近六年擔任學區助理總監。

ABC聯合學區是南加州的大型學區之一，致力於確保所有學生都能獲得世界一流的教育，教學成就斐然，學校廣受表彰，其中包括18所加州傑出學校、17 所金絲帶獎學校、六所國家藍絲帶獎學校、所有五所初中都被評為全國觀摩學校、Tracy高中評為模範繼續教育高中，以及21所磁鐵學校/學院，特別是惠提尼高中（Whitney H.S.）的學術水準多次排名加州第一。此外，學區還有八個學校和教學項目獲得加州學校教委協會金鐘獎。