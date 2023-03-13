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要求加薪 洛杉磯逾千教職員3/15遊行

記者陳懿╱綜合報導
洛杉磯教師聯合工會將結集上千名教職員工，15日在洛杉磯市政府門口罷工。（取材UTLA官網）
洛杉磯教師聯合工會將結集上千名教職員工，15日在洛杉磯市政府門口罷工。（取材UTLA官網）

洛杉磯教師聯合工會（United Teachers Los Angeles，UTLA）將在15日下午於洛杉磯市政府前面遊行，要求洛杉磯聯合學區總監卡瓦略（Alberto Carvalho）將學區49億元準備金（reserves）用於教職人員、學生還有社區建設上。另外，他們也規畫在未來兩周內聯合工會組織Local99，舉辦一場為期三天的罷工，要求提高最低薪資。此次計畫預計會導致學校關閉。

據UTLA官網，上千名洛杉磯聯合學區的教師和教職人員，15日下午4點30分到6點30分時將在洛市府前遊行，出席抗議活動。抗議目地是希望洛杉磯聯合學區總監卡瓦略，將學區的備用資金用於人事和社區建設上，以吸引和留住經驗豐富的員工、縮小班級規模等。

據洛杉磯時報（LA TImes）報導，罷工的勞工行動由工會組織Local99發起，該工會代表3萬名自助餐廳員工、公交車司機、管理員、特殊教育助理和其他人。洛杉磯教師聯合工會代表約3萬5000名教師、輔導員、治療師、護士和圖書管理員。這兩個組織將聯手與學區談判，要求全面加薪，還有提高最低時薪。談判結果將會於15日的罷工抗議中宣布。如果結果並非他們所願，將會引來為期三天的大罷工。

教師們目前提出的要求包括，在未來兩年加薪10%，還有將最低薪資上漲為時薪20元。在目前協議的過程中，學區提出每年5%的加薪，外加兩次5%的一次性獎金。

洛杉磯 學區 罷工

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