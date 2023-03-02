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ICIA公立雙語小學招生 8/24開課

本報訊
ICIA是爾灣學區批准成立的第一所公立雙語特許小學。（ICIA）
ICIA是爾灣學區批准成立的第一所公立雙語特許小學。（ICIA）

Irvine Chinese Immersion Academy (簡稱 ICIA) 是第一所獲得爾灣學區批准成立的公立雙語特許小學，預定2023年8月24日開學，現正招收幼稚園預備班到三年級的學生。

ICIA是在大爾灣地區民眾強烈的支持下，結合社區意見領袖及南海岸中華文化中心/爾灣中文學校的各項資源，由爾灣學區批准設立的第一所公立特許學校，將使用爾灣學區提供的校園(1 Liberty, Irvine)，計畫五年內招收400名以上學生，加入以中文沈浸式教學為導向的中英雙語學校。有關ICIA的招生辦法、教學目標及課程規畫，可查閱學校官網 ICIAcademy.org。

ICIA開放給有意學習中、英雙語的學生註冊，首屆招生Pre-K、Kindergarten (幼稚園)、一年級、二年級、三年級，約258人，即日起可以上學校網站申請報名，報名截止日期為3月15日，訂3月16日舉行2023-2024學年入學抽籤，有意註冊的新生宜盡快至學校網站填寫線上表格 報名入學抽籤。

ICIA將舉辦2場招生說明會，地點在9 Truman, Irvine，歡迎家長及學生參加，時間：Thursday, March 2,2023, 7:00-8:00 pm，Saturday, March 4, 2023, 10:00-11:00 am，詳情聯繫學校公關經理Benjamin Sun，949-559-6868， [email protected]

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